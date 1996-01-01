www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 69.87 р. 100 JPY: 62.92 р.
EUR: 80.67 р. 10 CNY: 10.18 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Медики окончательно признали зависимость от Интернета и видеоигр психической болезнью

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Американская медицинская ассоциация намерена включить в список официально диагностируемых умственных расстройств пристрастие к видеоиграм. По мнению врачей, опасность психического заболевания грозит каждому, кто проводит за видеоиграми более двух часов в день. Это касается и тех, кто рыщет по Интернету в поисках острых ощущений.

Российские ученые солидарны со своими американскими коллегами. Необходимость включить привязанность к компьютеру и видеоиграм назрела давно, и не только для США, но и для всего цивилизованного мира.

И зависимость от Интернета, и зависимость от компьютерных игр имеют общие основы. "В мозгу любого животного действует так называемая система удовольствия, - заявил доктор медицинских наук, психотерапевт Марк Сандомирский. - Если воздействовать на нее долгое время, животное забывает о еде, сне и в конечном счете умирает от истощения. К человеку это относится в той же степени. Как и любую другую болезнь, игровую зависимость сопровождают характерные симптомы. Двух часов вполне хватает, чтобы вызвать болезненный транс и утомление нервной системы. Многочасовое сидение за компьютером ухудшает зрение и способствует атрофии мышц. Жестокие же игры, безусловно, могут оказать негативное влияние на психику человека и разбудить в нем агрессию. Так, в Японии, наигравшись до одури, подросток убил своего товарища, сидевшего рядом. И это не единственный пример негативного воздействия виртуала на сознание человека. Подобно алкоголику, страдающему от похмелья, лишенный предмета своей страсти виртуальщик испытывает абстинентный синдром".

Лечение зависимого от игр и Интернета проходит комплексно. В особо запущенных случаях человеку придется даже лечь на 2-3 недели в стационар - туда же, куда попадают алкоголики и наркоманы. В этом случае к пациенту применяют фармотерапию. Нередко он вынужден принимать психотропные препараты: транквилизаторы, антидепрессанты. Особое внимание в клиниках уделяют восстановлению сна, а также физическим нагрузкам.

Вместе с тем, отмечают эксперты, излечение человека целиком и полностью зависит от него самого. Как в случае с наркоманами или алкоголиками, насильно вылечить от интернет-зависимости не представляется возможным, если человек сам этого не хочет. Именно поэтому компьютерная зависимость сегодня гораздо труднее поддается лечению. И рецидивы также намного тяжелее излечиваются. В конце концов, с алкоголем и наркотиками люди знакомы сотни лет, а Интернет едва прошел стадию своего детства. Тем более важно, по мнению психиатров, уже сегодня выйти на тропу войны с ним - пока имеет смысл говорить хоть о какой-то медицинской помощи его жертвам.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru