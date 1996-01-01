Медики окончательно признали зависимость от Интернета и видеоигр психической болезнью

Американская медицинская ассоциация намерена включить в список официально диагностируемых умственных расстройств пристрастие к видеоиграм. По мнению врачей, опасность психического заболевания грозит каждому, кто проводит за видеоиграми более двух часов в день. Это касается и тех, кто рыщет по Интернету в поисках острых ощущений.

Российские ученые солидарны со своими американскими коллегами. Необходимость включить привязанность к компьютеру и видеоиграм назрела давно, и не только для США, но и для всего цивилизованного мира.

И зависимость от Интернета, и зависимость от компьютерных игр имеют общие основы. "В мозгу любого животного действует так называемая система удовольствия, - заявил доктор медицинских наук, психотерапевт Марк Сандомирский. - Если воздействовать на нее долгое время, животное забывает о еде, сне и в конечном счете умирает от истощения. К человеку это относится в той же степени. Как и любую другую болезнь, игровую зависимость сопровождают характерные симптомы. Двух часов вполне хватает, чтобы вызвать болезненный транс и утомление нервной системы. Многочасовое сидение за компьютером ухудшает зрение и способствует атрофии мышц. Жестокие же игры, безусловно, могут оказать негативное влияние на психику человека и разбудить в нем агрессию. Так, в Японии, наигравшись до одури, подросток убил своего товарища, сидевшего рядом. И это не единственный пример негативного воздействия виртуала на сознание человека. Подобно алкоголику, страдающему от похмелья, лишенный предмета своей страсти виртуальщик испытывает абстинентный синдром".

Лечение зависимого от игр и Интернета проходит комплексно. В особо запущенных случаях человеку придется даже лечь на 2-3 недели в стационар - туда же, куда попадают алкоголики и наркоманы. В этом случае к пациенту применяют фармотерапию. Нередко он вынужден принимать психотропные препараты: транквилизаторы, антидепрессанты. Особое внимание в клиниках уделяют восстановлению сна, а также физическим нагрузкам.

Вместе с тем, отмечают эксперты, излечение человека целиком и полностью зависит от него самого. Как в случае с наркоманами или алкоголиками, насильно вылечить от интернет-зависимости не представляется возможным, если человек сам этого не хочет. Именно поэтому компьютерная зависимость сегодня гораздо труднее поддается лечению. И рецидивы также намного тяжелее излечиваются. В конце концов, с алкоголем и наркотиками люди знакомы сотни лет, а Интернет едва прошел стадию своего детства. Тем более важно, по мнению психиатров, уже сегодня выйти на тропу войны с ним - пока имеет смысл говорить хоть о какой-то медицинской помощи его жертвам.