Самые дурацкие научные исследования

Американская общественная организация "Налогоплательщики за здравый смысл" составила десятку самых дурацких научных проектов, потребовавших значительных расходов федерального бюджета США.

В 1975 году Национальный научный фонд израсходовал $84 тыс. на исследование, в рамках которого ученые пытались раскрыть секрет появления чувства влюбленности.

Министерство сельского хозяйства заплатило $46 тыс., чтобы узнать, сколько времени необходимо для приготовления завтрака. Та же организация выделила $500 тыс., дабы получить ответ на вопрос: "Почему крысы, обезьяны и люди скрежещут зубами и сжимают челюсти?" Ученые выяснили, что человек сжимает челюсти в состоянии ярости, когда слышит громкие звуки и после того, как бросил курить.

Национальный научный фонд и Национальный институт психического здоровья израсходовали $107 тыс. на исследование сексуального поведения японских перепелок в условиях строгого лабораторного контроля.

Национальный институт психического здоровья также выделил значительные средства на проведение исследования, целью которого было получение информации на тему: почему улыбаются игроки в кегли, хоккейные болельщики и пешеходы.

В 1977 году Национальный Фонд за Гуманизм выделил $25 тыс., чтобы выяснить, почему на теннисных кортах, расположенных в штате Виржиния, игроки обманывают и грубо себя ведут.