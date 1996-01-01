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Какие ценности русские несут в этот мир? На этот и другие вопросы в преддверии Дня народного единства искали ответы за круглым столом "Стать русскими - стать едиными"
- Мы больны как народ, - говорит Игорь ТАЛЬКО, настоятель храма св. Равноапостольных Кирилла и Мефодия. - Огромное количество детских домов и огромное число абортов подтверждают этот факт. В стране процветают наркомания, алкоголизм. А наши дома престарелых?! Ведь это позор для народа! В детдомах уже находятся дети тех, кто вышел из этих домов 10-15 лет назад. Чтобы двигаться дальше, нужно посмотреть, что мы представляем собой сейчас?
В России уживалось огромное количество людей с разными национальностями, православие позволяло жить всем на этой территории, и то, что происходит сейчас, - трагедия. Если не изменить свое отношение и не задуматься о том, как вести себя дальше, неизвестно, к чему мы придем.
Припомнил протоиерей и "праздник бесов" Хеллоуин, который не так давно отмечали и в нашей многоконфессиональной стране. На "круглом столе" не только анализировали сложившуюся ситуацию, но и пытались найти выход. Герман ВИТРЮК, директор благотворительного фонда "Духовное единство и развитие экономики знаний "Ковчег", предложил реконструировать Владивостокскую крепость и организовать "Бриллиант кольца Тихого океана". Суть проекта - предложить различным странам построить свои центры-музеи в бухтах Владивостока, тогда не только горожане, но и туристы будут знакомиться с разными культурами.v - Русские не национальность, а некое призвание, - говорит Наталья КАСЬЯН, председатель молодежного дискуссионного клуба "МГЕР - 3D", - и миссия его - объединять все нации и народы, проживающие на российской земле. Спортивные победы, олимпиада, которую поручили проводить именно нашей стране, саммит АТЭС - эта та лакмусовая бумажка, которая определяет положение России на мировой арене.
Кроме того, в рамках круглого стола прошла презентация фотопроекта "Русский код", открытие которого состоится 12 декабря. Организаторы будут принимать фотографии, отражающие ту или иную ценность России и русского народа. Далее состоится презентация работ участников, где на каждой фотографии будет размещена какая-либо буква алфавита. Посетитель выставки, первый сложивший из них целую фразу, разгадает "русский код" и получит приз от организаторов.
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