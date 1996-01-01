Во Владивостоке состоялся митинг русских националистов

Вместо Русского марша во Владивостоке на Корабельной набережной у мемориала С-56 прошел митинг-пикет. Напомним, в этом году мэрия отклонила заявку на проведение Русского марша.

По предварительным данным, в митинге приняли участие около 250 человек. На митинге выступили активисты "Русского клуба" и "Союза славян Дальнего Востока". На площадке у мемориала С-56 собралась молодежь из Владивостока, Артема, Находки и других городов Приморья. Как сообщает сайт "Союза славян Дальнего Востока", цель митинга - демонстрация единения русских людей в отстаивании национальных прав и свобод на основе собственной культуры и национального менталитета.