Шефы из будущего

12 - 13 сентября во Владивостоке прошел юбилейный V Приморский кулинарный фестиваль - крупнейшее событие ресторанного и гостиничного бизнеса на Дальнем Востоке.

Кулинарный фестиваль собрал свыше 3500 рестораторов, шеф-поваров, управляющих заведениями, специалистов, тесно связанных с отраслью гостеприимства, поставщиков HORECA, участников выставки из Москвы, Алтайского края и всего Дальневосточного региона.

В рамках фестиваля работала профильная выставка "Дальневосточное гостеприимство", раскинувшаяся на площади 2 400 кв. м. Она объединила свыше 50 компаний, заинтересованных в выходе на рынок дальневосточной HORECA, увеличении сбыта своих товаров и услуг, налаживании контактов с профаудиторией. Помимо организации площадки для профессионального общения другой задачей фестиваля являлось определение лучших специалистов индустрии.

В течение двух дней в СК "Чемпион" прошли шесть специализированных чемпионатов: поварской, кондитерский, барменский, бариста, по сервису и японской кухне. Все соревнования судила международная команда жюри в лице поваров итальянца Валентино БОНТЕМПИ, японца Итеносеки КЕНЗИ, австралийца Адриана КАВАЛЬЕРИ (клуб-ресторан Cuckoo), Сергея КЛЮЧАНСКОГО (Москва), а также барменов Сергея ГРИБКОВА (Москва) и Романа ТОРОЩИНА (Екатеринбург).

Лучшим барменом в номинации "Оригинальная подача" стал Андрей ФАЙЗУЛИН (ресторан "Фазан") из Биробиджана, а в номинации "Спид-микс" - хабаровчанин Дмитрий БЛАЖЕНКО (Gallery Cafе). Главный приз кофейного чемпионата, как и на прошлом фестивале, уехал в Хабаровск: на этот раз победу праздновала Елена ГОРЯЧЕВА (La Vita Grand). А вот лучшие повара и работники сервиса работают во Владивостоке: Гран-при фестиваля в "копилку" города добавили кондитер Елена КОНОВАЛОВА (Studio coffee), победитель соревнований по японской кухне Илья КОШКИН ("Японский городовой"), а также чемпион самого престижного - поварского - чемпионата Георгий БОЕВ (Del Mar). В состязаниях по сервису, где определялась лучшая команда официантов, Гран-при вручено не было, однако золотую медаль завоевали также представители ресторана Del Mar. В этом году был учрежден специальный приз - Кубок главы Владивостока. Награду серебряному медалисту поварского чемпионата Руслану ГОЛОСОВУ вручил зам. начальника Управления торговли, общественного питания и бытового обслуживания администрации города Александр АПОЛИХИН.

Наибольшей популярностью пользовались открытые мастер-классы (всего их состоялось около 20). Шеф-консультант Федерации по экспорту мяса США Сабрина ЙИНЬ (Сингапур) открыла секреты приготовления блюд из американской свинины и говядины, шеф-повар клуба-ресторана Cuckoo Адриан Кавальери преподал урок высокой кухни, а бронзовый призер Международного Кремлевского Кулинарного кубка Петр БАЕВ поделился нюансами приготовления белого мяса куриной грудки. На мастер-классах по направлению напитков бармен-легенда Сергей Грибков учил желающих правильно смешивать различные коктейли, а хабаровчанин Владимир ТКАЛИЧ рассказал не только о способах приготовления отменного кофе в домашних условиях, но и о том, как открыть свою кофейню.

"Любой соревновательный формат развивает индустрию, - говорит Сергей Ключанский, председатель жюри, член Федерации итальянских поваров и Национальной гильдии шеф-поваров России. - А Приморский кулинарный фестиваль вообще уникален, поскольку соединяет в себе и выставку, и соревнования, и мастер-классы". Итеносеки КЕНЗИ, признанный мастер японской национальной кухни, основатель и владелец кафе "Тоёхара" (г. Южно-Сахалинск), главный судья чемпионата японской кухни, рассказал "ДК": "В России работать интересно. Хотя некоторые русские повара ужасно упрямые - им говоришь, как нужно делать суши, а они все равно делают по-своему. Но, тем не менее, за последние пять-шесть лет качество суши-баров в том же Владивостоке заметно улучшилось. Москве до этого уровня еще расти и расти. Это доказали и призеры чемпионата".

Итоги самого вкусного события года подвел Роман ИВАНИЩЕВ, президент Дальневосточной ассоциации рестораторов и отельеров, генеральный директор ресторанного агентства "Анонс", идейный вдохновитель и организатор Приморского кулинарного фестиваля:

- Юбилейный фестиваль стал годом открытий - молодые таланты ярко проявили себя. Они - будущее индустрии. В ходе конкурсов и чемпионатов между молодыми мы смогли увидеть и "попробовать" это будущее на вкус. Следующий фестиваль - это новый формат карьерных открытий, профессионального роста и создания кадрового резерва.