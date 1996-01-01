Южно-Сахалинск отпраздновал день рождения по-семейному

Главным сентябрьским событием столицы Сахалинской области стал День города - 126-летие Южно-Сахалинска. Праздник прошел под эгидой Года семьи, а его главной идеей стали теплые семейные отношения.

Приятным сюрпризом для горожан стало открытие более двух десятков выездных семейных кафе, расположившихся прямо на центральных городских улицах и украшенных праздничной символикой. Меню в них тоже были особенными, разработанными таким образом, чтобы удивить и юных сладкоежек, и их родителей. К слову, детям в этот день уделялось повышенное внимание: целый день их развлекали клоуны и ростовые куклы, желающие могли принять участие в театрализованном шествии по улицам города, танцевальном марафоне, построении радуги из воздушных шаров и т.д.

Кроме того, на главной городской площади возвели сразу пять сцен, с которых на протяжении всего дня перед горожанами выступали эстрадно-симфонический оркестр, лучшие вокальные и танцевальные коллективы города, а также московские гости - "звездная фабрикантка" Юлия МИХАЛЬЧИК и группа "Хамелеон". Ярким и очень эмоциональным финалом праздника стали праздничный фейерверк и лазерное шоу, раскрасившие ночное небо над Южно-Сахалинском.