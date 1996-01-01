"Живые" шлепанцы

Ступить ногой на английский газон и получить от этого большое удовольствие отныне могут даже те, кто ни разу не бывал в Лондоне. Британская компания быстрого питания Krispy Kreme разработала для своего персонала эксклюзивную обувь - шлепанцы из травы этих самых газонов, которые должны снизить утомляемость из-за длительного пребывания в жаркой кухне.

Обладатель "живой" обуви фактически ходит босиком по свежей траве, покрывающей стельку. Причем, если шлепанцы своевременно поливать, они легко прослужат целый сезон. Новинка вызвала большой интерес у управляющих крупнейших лондонских магазинов, что еще раз доказывает: самая большая роскошь этого мира имеет все-таки натуральные корни!