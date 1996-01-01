Сорочка ценой в автомобиль

Знаменитый шведский производитель мужских классических сорочек Eton накануне 80-летия выпустил особенную - юбилейную - сорочку. И все бы ничего, только стоит она около $45 000. При этом выглядит, на первый взгляд, довольно скромно, хотя и выполнена из самого дорогого египетского хлопка.

Приглядевшись, можно заметить инкрустацию цветными бриллиантами, а на манжетах - запонки из белых бриллиантов. Рубашка отправилась в промо-тур по лучшим бутикам Милана, Лос-Анджелеса и Стокгольма