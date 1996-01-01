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Игры ювелиров

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Фантазии ювелиров не имеют границ, благодаря чему драгоценные камни то и дело обнаруживаются в совсем не свойственных им местах. Например, на... стрингах. Именно такое белье, усыпанное 518 бриллиантами, увидели гости показа модного белья в Сингапуре. Помимо россыпи камней оно украшено 27 кистями из белого золота. Стоит это бриллиантовое удовольствие с логотипом Triumph International в пересчете на доллары США ни много ни мало 122 тысячи.

Кроме того, накануне пекинской Олимпиады был выпущен один из самых дорогих в мире купальников, буквально усыпанный кристаллами Сваровски. Цена "пляжного" наряда - $118 тысяч. Китайским дизайнерам понадобилось более месяца, чтобы сотворить это чудо. Они даже подали заявку о включении купальника в Книгу рекордов Гиннесса, "как самого дорогого и роскошного в мире". А после Олимпиады он был передан в музей истории олимпийского движения в Лозанне.

Не отстает от американцев и китайцев и швейцарская компания Cocoa Gourmet, предложившая любимым покупателям королевский шоколадный набор с серебром, золотом и бриллиантами. Выпуская новинку, создатели исходили из того, что и шоколад, и золото обладают одним и тем же свойством: вызывают блеск в глазах. Соединив эти два "ингредиента", они создали коллекцию сладостей для самых чувственных сладкоежек. Royal Collection - это натуральный швейцарский шоколад с добавками золота, серебра и бриллиантов. А стоит этот шоколадно-драгоценный шедевр из 12 конфет $1250. Еще одна недетская ювелирная шалость - бриллиантовый медвежонок Teddy от компании Steif, также самый дорогой в мире. Судите сами: нос топтыги изготовлен из 24-каратного золота, шерсть отделана золотом, вместо зрачков - сапфиры, а радужная оболочка глаз состоит из двух десятков бриллиантов. Цена "плюшевого" красавца - 43 000 евро.

И, наконец, еще одно драгоценное "безумство": катер, инкрустированный кристаллами Swarovski - результат творческого дуэта компаний World Yachting Group и "Кристальный гараж". За основу взят Kral Speedster 580, на котором будут расставлены 580 кристальных акцентов, великолепно гармонирующих с благородной красной кожей салона в стиле Ferrari. Правда, стоимость эксклюзивного плавсредства пока не оглашается.

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