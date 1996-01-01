Анвир ФАТКУЛИН, ректор ДВГТУ: "мы не просто идем в ногу со временем, мы решаем федеральные задачи"

Столица Приморского края сегодня выполняет свою сверхзадачу: готовится к проведению саммита АТЭС. Встреча представителей политической элиты и бизнеса стран Азиатско-Тихоокеанского региона во Владивостоке в 2012 году должна стать мощным катализатором инновационного развития Дальнего Востока.

Таковы требования стремительно меняющегося мира. Мира, в котором реальное социально-экономическое процветание государств зависит от развития глобальной экономики - экономики, основанной на знаниях. Учитывая это, Дальневосточный государственный технический университет (ДВГТУ) активно содействует формированию высокого инновационного статуса России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Столица Приморского края сегодня выполняет свою сверхзадачу: готовится к проведению саммита АТЭС. Встреча представителей политической элиты и бизнеса стран Азиатско-Тихоокеанского региона во Владивостоке в 2012 году должна стать мощным катализатором инновационного развития Дальнего Востока.

О том, какой реальный вклад в развитие инновационной экономики региона и подготовку к саммиту АТЭС вносит старейший технический вуз Дальнего Востока, "ДК" рассказал Анвир ФАТКУЛИН, ректор ДВГТУ, доктор технических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ.

- Анвир Амрулович, рейтинг ДВГТУ среди высших учебных заведений Дальнего Востока один из самых высоких. Это подтверждается не только сложившимся общественным мнением, но и повышенным вниманием к развитию вуза федеральной и региональной власти. Что способствует высокому статусу технического университета?

- За плечами ДВГТУ, а в прошлом политехнического института, более чем столетняя история. В Дальневосточном политехническом институте были созданы сотни научно-технических разработок, которые успешно прошли путь от идеи до реального воплощения в области океанотехники, строительства, горного дела, машиностроения, энергетики, приборостроения, новых материалов. И сегодня мы не сдаем своих позиций, а успешно развиваемся, ориентируясь на приоритеты региональной экономической политики. Победа в конкурсе инновационных образовательных программ в 2007 году - это очередной созидательный и закономерный итог многолетней инновационной деятельности вуза, который в очередной раз подтвердил высокий статус Дальневосточного государственного технического университета.

Мы не просто идем в ногу со временем, мы решаем федеральные задачи, повышаем качество образования, совершенствуем профессиональные навыки. И все это в рамках инновационной образовательной программы ДВГТУ, благодаря которой мы значительно модернизировали и развили свою материально-техническую и интеллектуальную базу.

Работая на опережение, мы предвидели, что для реализации федеральных программ, направленных на развитие экономики региона необходимы будут высокопрофессиональные кадры, способные преуспеть в условиях инновационной деятельности. И сегодня мы готовим таких специалистов с новыми компетенциями и креативным мышлением.

Идея создания Дальневосточного образовательного научно-технологического центра (ДВОНТЦ) для формирования инновационного терминала России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, впервые прозвучавшая в конкурсной заявке, уже стала реальностью. На базе ДВГТУ создан не только ДВОНТЦ, но и многочисленные структурные элементы инновационного терминала, цель которого обеспечить поиск и движение инновационных проектов, продуктов и услуг не только на территории региона, но и в России в целом, и в странах АТР. Таких структурных элементов уже десятки, и их создание продолжается. Ведь для инновационной экономики требуется развитая инфраструктура совершенно нового типа. И в техническом университете эта работа идет постоянно. Так, например, в июле этого года было принято официальное решение о создании Дальневосточного филиала Республиканского исследовательского научно-консультационного центра экспертизы (РИНКЦ). Филиал будет осуществлять деятельность, направленную на развитие экономики региона, инновационного предпринимательства, экспертизы проектов и их отбора для дальнейшего продвижения на рынок. Ранее в стенах вуза созданы и успешно работают Центр научно-технического и инновационно-технологического сотрудничества России и АТЭС, коучинг-центр по венчурному предпринимательству, Дальневосточное отделение института интеллектуальной собственности и др.

Тем самым мы создаем кооперативный, синергетический эффект, связанный с формированием единой информационно-технологической среды, с обменом идеями, знаниями и квалифицированными кадрами.

- В программе социального и экономического развития Дальнего Востока поставлены масштабные задачи в различных областях хозяйственной деятельности региона. На что делает ставку ДВГТУ?

- Я хочу подчеркнуть, что наш университет - технический. Мы, в первую очередь, готовим инженерные кадры и ориентированы на подготовку специалистов для реализации перспективных инвестиционных проектов в регионе. Это проекты в топливно-энергетическом комплексе, электроэнергетике, горнодобывающей промышленности, судостроении, кластера гражданского и промышленного строительства, в области развития нанотехнологий и новых материалов, других приоритетных экономических кластеров. Поэтому и учиться сегодня в нашем вузе стало труднее, поскольку появились сложные наукоемкие дисциплины, которыми студент, если хочет быть классным специалистом, должен овладеть. А это обязательное условие.

Для обеспечения строительства объектов саммита АТЭС-2012 г. во Владивостоке, а также объектов нефтегазового комплекса, модернизации дорожной сети и жилищного сектора, в ближайшие годы потребуется дополнительно до 120 тысяч работников всех квалификаций. Привлечение к выполнению строительных работ иностранных компаний обойдется государству втридорога. Так было при строительстве сухого дока в порту Восточном и двух железобетонных оснований под нефтегазовые платформы для сахалинского шельфа, в котором активное участие, наряду с норвежской корпорацией Акер Квэрнер, принимал и строительный институт ДВГТУ. Норвежцы использовали свои технологии изготовления высокопрочного бетона, своих менеджеров.

Сегодня мы располагаем достаточным количеством уникального оборудования, которое позволяет проводить диагностику, осуществлять контроль за качеством строительных работ и используемых материалов как в ходе строительства, так и в период эксплуатации объектов. Уже сейчас наши услуги востребованы Федеральной дирекцией по строительству объектов саммита АТЭС и дорог, а также проектными и строительными компаниями.

Большая работа ведется в области высоких технологий. В настоящее время Институтом механики, автоматики и передовых технологий ДВГТУ, разработан ряд технологий для создания наноматериалов, которые будут незаменимы в строительной индустрии. Одна из них - детонационный синтез - оригинальный метод ударно-волновой обработки порошковых систем для различного рода функциональных покрытий. В ближайшей перспективе планируем освоить технологию холодного газодинамического напыления. В рамках научно-исследовательских работ также разработаны технологии получения износостойких покрытий.

В перспективе будут разработаны новые инструментальные материалы с нанокристаллической структурой, для внедрения в виде металлорежущих пластин для обработки специальных сталей и многое другое. На разработку нанотехнологий и создание наноматериалов в рамках ФЦП "Развитие инфраструктуры наноиндустрии на 2008-2010 года" ДВГТУ выделено из федерального бюджета более 111,5 млн руб. Эти средства будут использованы на приобретение современного оборудования и реализацию НИОКР.

Важным достижением является подписание соглашения о сотрудничестве с компанией "Газпром-Промгаз" в области изучения и эффективного использования углеводородных ресурсов. Уже утвержден план работы по реализации энергетических и энергоэффективных инвестиционных проектов в регионах Дальнего Востока и стран АТЭР, в том числе проектов, связанных с внедрением технологий подземной газификации угля. На базе ДВГТУ создан отдел внедрения и освоения опытных участков компании "Газпром-Промгаз" и в соответствии с договоренностью в отделе будут работать лучшие выпускники ДВГТУ и, в частности, Горного института. Мы ведем такие исследования и в кооперации с партнерами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Из последних проектов можно отметить проект - "Разработка установки для исследования обеспечения холодоснабжения в летний период при использовании снега и льда", который получил грант в Японии. Более того, японская сторона выразила желание совместно осваивать это ноу-хау. Результаты работы, без сомнения, будут востребованы предприятиями Дальнего Востока.

- Строительство моста на остров Русский стало не просто событием, но и достопримечательностью города Владивостока. И мало кто знает, что ДВГТУ принимает в этом самое непосредственное участие. В чем оно выражается?

- Да. Это действительно так. В рамках инновационной образовательной программы мы приобрели уникальный двухчастотный эхолот, навигационно-поискового назначения. В настоящее время, в связи с планируемыми и проводимыми работами по гидротехническому строительству объектов саммита АТЭС-2012, такое оборудование весьма актуально. С помощью эхолота наши специалисты исследовали морское дно для строительства моста на остров Русский. Также мы провели исследование и береговой территории. Так что первый вклад Дальневосточного государственного технического университета в реализацию масштабного проекта уже состоялся.

И это, как вы уже заметили, не единичный пример. Все знают насколько проблемным и важным в столице Приморья является вопрос обеспечения горожан чистой водой, соответствующей всем санитарным нормам. Институт нефти и газа ДВГТУ подготовил предложения по решению этой задачи и готов принять участие в изысканиях и разработке проектно-сметной документации по объектам саммита и водоснабжения жителей Владивостока из Пушкинского месторождения подземных вод.

Хочется надеяться, что наши инновационные проекты по системам ливневых стоков, локальных энергетических систем на базе возобновляемых источников энергии, новые составы износостойких бетонов, дорожных материалов с применением резиновой крошки и мн. др. также будут востребованы в стройиндустрии Приморья в преддверии саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического содружества.