Молодые карьеристы шагнули на телемост

В Дальневосточном государственном университете (ДВГУ) состоялся телемост между городами-участниками Шестой молодежной межрегиональной Ярмарки вакансий "Молодой карьерист". Студентам представилась уникальная возможность задать представителям крупнейших мировых компаний вопросы, наиболее интересующие будущих выпускников, узнать о международных программах подготовки молодых специалистов и условиях приема на работу.