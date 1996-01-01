Дворников поставят на учет

Управляющие компании, предоставляющие администрации Владивостока неточные сведения по числу дворников и инструментов для уборки снега, не будут допущены к конкурсам на продление контрактов по управлению и содержанию территорий.

Мэр Игорь ПУШКАРЕВ признался, что такая ситуация не редкость: "Руководство управляющих компаний занимается приписками. Например, по нормам должно работать 20 дворников, а реально территорию убирают 6. Мы вступаем в зиму, придомовые территории и лестничные пролеты должны быть чистыми во избежание травматизма. Одна треть дворников от нормы физически не может обеспечить должную уборку снега, а рельеф города таков, что его нельзя убрать техникой". Контракты с управляющими компаниями подписаны на срок до 1 января.