В Дубае построят офисный центр "только для женщин" и самый высокий небоскреб

Небоскреб "Башня Евы" (Eve's Tower), который войдет в состав проекта Dubai's Business Bay в Дубае, позиционируется как первая в мире высотка, предназначенная исключительно для деловых женщин.

Владеть офисными помещениями в здании можно будет только представительницам слабого пола. Мужчинам будет дозволено работать в башне, однако для дам предусмотрены специальные входы и выходы, а также лифты и парковки. Работы по возведению 20-этажной башни скоро начнутся. Завершение строительства запланировано на 2010 год, сообщает Prian.Ru.

А девелоперская компания Nakheel недавно обнародовала планы очередной грандиозной высотки в Дубае - башни Nakheel Tower, высота которой составит более 1 км. Небоскреб войдет в состав проекта Nakheel Harbour and Tower, площадь которого превысит 270 га. В жилых резиденциях многофункциональной башни разместятся 55 тыс. человек. Кроме того, ее офисы смогут принять еще 45 тыс. человек.