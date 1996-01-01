Общественные приемные предоставили столь желанную для многих возможность напрямую обратиться к Путину

Обратиться за помощью сразу к Владимиру ПУТИНУ вот уже почти два месяца может любой приморский житель. Причем не нужно ехать в Москву. Достаточно прийти в его общественную приемную, разместившуюся в центре Владивостока на втором этаже здания Дальрыбвтуза.

Желающих пожаловаться лично лидеру единороссов и по совместительству главе правительства оказалось в Приморье много. Сотрудникам приемной приходится работать по 16 часов в сутки. Только за сентябрь, первый месяц работы, они приняли 268 обращений, из которых 203 уже отработали.

"В первое время мы уходили не раньше 21 часа", - рассказала руководитель приемной Путина в Приморье депутат Законодательного собрания края Татьяна ЗАБОЛОТНАЯ.

Почти в двух случаях из трех за помощью обращаются пенсионеры. Примерно треть вопросов по жилищно-коммунальному хозяйству - по улучшению жилищных условий, переселению из ветхого жилья и т.д. Еще 22% обращений по социальному обеспечению - по льготам и лекарственному обеспечению. Значительную часть составляют жалобы на представителей власти разного уровня.

Татьяне Заболотной в приемной Путина помогают двое сотрудников и юрист. Кроме того, здесь же ведут прием депутаты-единороссы.

В день моего визита дежурным оказался руководитель Приморского регионального отделения "Единой России" Петр САВЧУК. Первая же просительница ошарашила его парадоксом российской бюрократии.

"Мой сын в 1997-1998 гг. отслужил в российской армии срочную службу, а теперь ему говорят, что он не является гражданином России и должен пройти все этапы, чтобы получить гражданство и российский паспорт, - объясняет женщина. - Паспорт у сына еще советский. Дело в том, что он приехал с семьей из Украины в 1992 г., но через четыре месяца после принятия федерального закона о гражданстве. Военкомат забрал его в армию, и никаких сомнений в гражданстве не было. А теперь Федеральная миграционная служба (ФМС) утверждает, что он должен проходить всю процедуру получения гражданства".

Петр Савчук поручил своим помощникам обратиться в Приморское Управление ФМС с просьбой более внимательно разобраться в ситуации просительницы. Действительно, ведь иначе придется признать, что вопреки закону в российской армии служил иностранец.

Очень активный и настойчивый дедушка пожаловался на авторитетного единоросса: "Управляющая компания, обслуживающая наш дом, нас обкрадывает. А ведь ее возглавляет член "Единой России". Разве такой человек достоин членства в одной партии с Владимиром Владимировичем?! - возмущается 80-летний пенсионер. - Два года мы безуспешно требовали от управляющей компании смету на ремонт. Но цифры смогли узнать, лишь когда суд встал на нашу сторону. Посмотрели и ахнули! Пластиковые окна, причем китайского производства, компания закупала по 90 тыс. рублей, хотя во всех фирмах они стоят как минимум в три раза дешевле. И таких примеров много. Надо людей приводить в порядок".

Петр Савчук оказался в сложной ситуации.

"Человек, о котором вы говорите, прошел "горячие точки" и пользуется в партии авторитетом, - заметил Петр Савчук. - Мы, конечно, все проверим. Если информация подтвердится, то примем меры. В том числе и по партийной линии".

Во времена не столь давние самым страшным было не административное взыскание, а наказание по партийной линии. Исключение из рядов КПСС означало полный крах любой карьеры. "Единая Россия", конечно, не столь влиятельная организация. Но, может быть, пока? Ведь за ней уже стоит административный ресурс депутатов и чиновников самого разного уровня, подкрепленный авторитетом самого Путина.

"Перед нами поставили задачу - добиться максимальной эффективности в работе, работать на результат, - поясняет Татьяна Заболотная. - Через общественную приемную председатель партии сможет получить информацию о реальном положении дел в Приморье и принять все необходимые меры для решения особо сложных вопросов. Мы будем вести мониторинг как хозяйственных проблем, волнующих общество, так и политической ситуации в крае".

Общественные приемные предоставят россиянам столь желанную для многих возможность напрямую обратиться к "царю-батюшке". А сам лидер страны в дополнение к докладам чиновников получит не официальную информацию о состоянии общества и еще один рычаг влияния на него.