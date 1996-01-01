Ряды студотрядов редеют с каждым годом

Закончился летний трудовой семестр, и студенческие отряды собрались вместе, чтобы подвести итоги проделанной работе. Молодежный театр "Андеграунд" ВГУЭС, где подводились итоги, не смог вместить всех молодых и активных студентов Владивостока.

Студенческие отряды (СО) имеют более чем полувековую историю. На сегодняшний день существует четыре направления деятельности СО. Самые известные - студенты-проводники, работающие в поездах дальнего следования. Самые многочисленные и высокооплачиваемые - путинные - студенты, работающие во время путины на предприятиях Камчатки, Сахалина и Курил. В последнее время входит в моду работать на линиях электропередачи и объектах сельского хозяйства. Студенты сервисных отрядов выполняют различные виды работ, связанные с торговлей, сервисом, общественным питанием и т.д.

Всего в летней трудовой смене приняли участие более 2,2 тыс. студентов приморских вузов. Это меньше, чем в прошлом году. По объективным причинам уменьшился количественный состав бригады проводников, на 500 человек меньше было рыбообработчиков и сервисных отрядов.

На торжественном мероприятии студентам вручали грамоты, благодарственные письма и подарки. Лучшими отрядами были признаны педагогические "Лав", "Оазис", "Вместе", отряд проводников "Млечный путь", путинные "Жемчужина", "Кристалл", "Океан".