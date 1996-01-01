У вас кризис?! Не дождетесь...

Нас, журналистов, просто атаковали вопросами. Когда будет кризис во всей его красе? Может, завтра дефолт? Уже пора обменивать рубли на доллары и в конце концов закрыть свои счета в банках?

Если честно, на такие вопросы никто честно отвечать не желает, да и точных ответов не знают. Меж собой банкиры и финансисты перешептываются: реальный кризис в России, и в Приморье - в частности, будет месяцев так через 5 или 6, но так всех обухом по голове огреет, что век его помнить будем.

Да... перспективка. Что будет, один Бог знает. Россия - страна непредсказуемая. Вот и денег банкам вроде подкинули, правда только избранным, но у них рядовые вполне могут занять под государственные гарантии. Систему страхования вкладов поддержали. С одной стороны, обыкновенному вкладчику хорошо: вклад на 700 тыс. руб. вернут. И банку не плохо - государство ему страховой взнос сократило в Агентство по страхованию вкладов. Денег там накопилось тьма тьмущая, большей части вкладчиков хватит. Хотя и оговорка существует, что если более 20 банков в России обанкротятся, то это уже системный кризис будет, и тогда уже государственное "финансовое" плечо понадобится. А возникнет ли в нем нужда, все же не говорят, не признаются.

Непредсказуемость российская, а дальневосточная тем паче, в том, что экономика наша спекулятивная. Если дело 200-300% навара не приносит, то неприбыльное оно. Нет резона заниматься. Это швейцарец или британец от счастья танцует, если 3-5% сверху получил, а наш ради таких деньжат мизинцем на ноге не пошевелит.

Так дело и с долларом, во всем мире его курс стремительно обваливается, национальные валюты укрепляются. Американцы что ли свою тоталитарную непоколебимость нам внушили, или мы сами поддаемся? Пару лет назад моя однокурсница, вышедшая замуж за американского консула, написала мне новогоднее поздравление, которое заканчивалось фразой, что их семья очень рада: год закончился без Саддама ХУСЕЙНА и тоталитарного туркменского лидера НИЯЗОВА. Настоящее зомбирование, это я понимаю. Вот бы я радовалась казни иракского президента и смерти туркменского, тем более в личной переписке.

Как российская экономика тоже стала зомби, зависящая от того, хорошее ли настроение у министра финансов США Генри ПОЛСОНА, или нет - это тоже никому неизвестно. Факт лишь в том, что мой друг из Швейцарии, прямо говорит: надо ехать в США, скупать у них все по дешевке. И то правда, дом под Вашингтоном с двумя гаражами и 5 спальнями (банковский конфискат) стоит $100 тыс. Видано ли такое? Почему в нашем нищем и обшарпанном Владивостоке такие немыслимые цены на жилье? Хотя сегодня многие продавцы приморской недвижимости испуганы, вот уже и цены на "гостинки" поутихли, точнее замерли. Их хозяева готовы уже продавать не за $100 тыс. (сразу вспоминается американский дом о пяти спальнях), а за $95 тыс., ну $92 тыс., а их товар пока никому не нужен, покупатели ждут резкого обвала цен. Да и мы, приморцы, все еще цены в долларах считаем, никак не можем избавиться от этой вредной и, прямо скажем, ущербно верноподданнической привычки.

Обидно и ипотечным заемщикам, они-то под свою недвижимость брали дорогие кредиты, а что как их собственность обесценится? Да ладно, обидно, банк может признать такой дешевый залог недостаточным обеспечением и потребовать досрочно погасить кредит.

А как быть тем, кто рассчитывает на новый кредит? Пока никак. Что-что, а долгосрочные и многоденежные кредиты приморские банки практически не рассматривают. А еще тайну выдадим: ипотечные кредиты на строящееся жилье тоже не выдают. Сразу вам не откажут, заявление возьмут, а потом - от "ворот поворот". А за что, про что? Кризис шепчут, на всякий случай. Сегодня не банки ищут заемщиков, а заемщики банки, в которых им выдадут кредит, по секрету нам рассказывают приморские банкиры. Банки вообще боятся напоминать, что они кредиты выдают, говорят, долги возвращаем и только вклады принимаем. Наверное, не привыкли отказывать...

Да и фондовый рынок сегодня мало радует. А мой вам совет: не паникуйте, держитесь пока в бумагах, во вкладах. Кризис неминуем, а предупрежден - значит вооружен. Все мы там будем. А вот как вместе выстоим - заживем. Нам не впервой.