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В зеркале муниципальной реформы

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Состоялась церемония награждения победителей и участников смотра-конкурса на лучшую организацию работы представительных органов муниципальных образований Хабаровского края, посвященного 70-й годовщине со дня образования Хабаровского края.

Первые места в разных номинациях завоевали собрания депутатов Солнечного и Нанайского муниципальных районов, совет депутатов Тополевского сельского поселения Хабаровского района, Уктурского сельского поселения Комсомольского района и села Лесопильное Бикинского района. Участниками смотра-конкурса стали 35 представительных органов муниципальных образований края: 2-х городских округов, 14 муниципальных районов, а также 19 городских и сельских поселений края, победившие в смотрах-конкурсах на лучшую организацию работы Советов депутатов поселений в муниципальных районах края. Победителей определяли по 5 номинациям, в зависимости от численности населения территорий: в городских округах и муниципальных районах, а также городских и сельских поселениях. Чтобы получить лавры победителей, претендентам необходимо было достичь наилучших результатов по 21 направлению, включая реализацию приоритетных национальных проектов, развитие малого предпринимательства, работу Молодежной общественной палаты при представительном органе, профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, работу с обращениями граждан и многое другое.

И как отметили в пресс-службе Законодательной думы края, конкурс не только определил лучших, но и помог реализации муниципальной реформы вплоть до сельских поселений.

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