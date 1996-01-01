Первое чудо Хабаровского края - тигр Лютый

Подведены итоги совместного конкурса краевого правительства и телерадиокомпании "Дальневосточная" "Семь чудес Хабаровского края".

По словам устроителей акции, за два месяца за то или иное чудо проголосовали примерно 15 тыс. человек, а телекомпанию завалили заявками, начиная с найденного в лесу супер-гриба и заканчивая хабаровским губернатором ИШАЕВЫМ.

В отобранный список 26 достопримечательностей попали и знаменитые петроглифы Сикачи-Аляна, и Николаевские останцы, напоминающие древний город, и озеро Амут в Солнечном районе, напоминающее Байкал в миниатюре, и "Платинум арена" - почти точная копия ледового дворца в Скандинавии, и северный олень - спутник и покровитель эвенков, и Спасо-Преображенский собор - третий по величине православный храм России. Но победил амурский тигр Лютый.

Тигр - всемирная знаменитость, которому не так давно впервые в истории протезировали золотой зуб. Правда, вслед за хабаровским хищником нескольким его сородичам уже поставили точно такие же. Но драгоценный зуб Лютому недавно поменяли на более современный - титановый, и он все равно пока что остается самым "продвинутым" тигром планеты. И самым большим любимцем жителей края, о чем свидетельствовало огромное количество SMS-сообщений.