Ботинки участковому!

Мерилом работы участковых остается не раскрытые или предотвращенные преступления, а количество снашиваемых пар обуви. Такой вывод можно сделать из отчета о проделанной работе службой участковых Фрунзенского района.

Во вторник, 28 октября, Служба участковых уполномоченных ГУВД Владивостока встречей с жителями Фрунзенской территории закрыла серию из пяти подобных мероприятий по городу.

Вторничный "саммит" практически не ответил на вопросы, волнующие жителей. Да и сами люди, похоже, потеряли всяческую веру в эффективность подобных встреч. Как и в случае с аналогичным "саммитом" в Ленинском районе, на эту встречу пришли только два человека.

Надо отдать должное этим гражданам, активность они проявили не только за себя, но и тех, кто, по словам начальника МОБ Фрунзенского РУВД Евгения ШТЫХ, позвонил и взял самоотвод.

Жителей района поддержали журналисты, создав импровизированную массовку, и своими вопросами не раз ставили в тупик участковых и их начальников.

Что касается больных тем, то людей волновали вопросы, где и когда в городе (районе) появится приемник-распределитель, почему закрылись опорные пункты, почему участковые не спешат знакомиться со своей "паствой" и т.д.

Практически на все, даже самые тупиковые вопросы, у правоохранителей были ответы в стиле партсобрания: "решается", "думаем", "надеемся", "администрация обещала" и т.д. Вот бы нам так платить налоги?