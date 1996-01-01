Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Ботинки участковому!
Мерилом работы участковых остается не раскрытые или предотвращенные преступления, а количество снашиваемых пар обуви. Такой вывод можно сделать из отчета о проделанной работе службой участковых Фрунзенского района.
Во вторник, 28 октября, Служба участковых уполномоченных ГУВД Владивостока встречей с жителями Фрунзенской территории закрыла серию из пяти подобных мероприятий по городу.
Вторничный "саммит" практически не ответил на вопросы, волнующие жителей. Да и сами люди, похоже, потеряли всяческую веру в эффективность подобных встреч. Как и в случае с аналогичным "саммитом" в Ленинском районе, на эту встречу пришли только два человека.
Надо отдать должное этим гражданам, активность они проявили не только за себя, но и тех, кто, по словам начальника МОБ Фрунзенского РУВД Евгения ШТЫХ, позвонил и взял самоотвод.
Жителей района поддержали журналисты, создав импровизированную массовку, и своими вопросами не раз ставили в тупик участковых и их начальников.
Что касается больных тем, то людей волновали вопросы, где и когда в городе (районе) появится приемник-распределитель, почему закрылись опорные пункты, почему участковые не спешат знакомиться со своей "паствой" и т.д.
Практически на все, даже самые тупиковые вопросы, у правоохранителей были ответы в стиле партсобрания: "решается", "думаем", "надеемся", "администрация обещала" и т.д. Вот бы нам так платить налоги?
Новости тематики
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
Новости раздела
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- В Приморье "Солнечные выходные" расширяют географию участников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Рубль упадет и очень сильно
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда
- Большинство учителей в опросе признались в этом