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Человеческий капитал. Когда ждать прибавки?
Все мы, выражаясь языком статистики, - население, поэтому данная тема касается каждого из нас. А в свете предстоящих, будем надеяться, реальных позитивных перемен в экономическом развитии региона вопрос кадрового ресурса, или, как сегодня говорят, человеческого капитала становится центральным. Выстраивая перспективы и планируя невиданные до сих пор объемы инвестиций, федеральный центр должен первым делом озаботиться тем, кто будет жить в регионе. А учитывая, что времена переселенцев-энтузиастов и мигрантов поневоле (их руками был внесен огромный вклад в индустриализацию Дальнего Востока) канули в Лету, вопрос социального обустройства жизни на Дальнем Востоке, предоставления весомых преференций для населения должен решаться если не упреждающим порядком, то с равной инвестиционным проектам долей ответственности и экономической обоснованности.
Объективность же такова, что Россия начинает платить высокую цену за игнорирование управления демографическими процессами. Практически весь мир озабочен увеличением рождаемости. А наша страна переживает небывалый по разрушительной силе и далеко идущим последствиям демографический кризис. Поэтому тема демографии стала одной из самых важных, а повышение рождаемости, особенно после президентского послания 2006 г., фактически было объявлено еще одним национальным проектом. В 2007 г. президент подписал концепцию демографической политики до 2025 г.
На Дальнем Востоке демографическая ситуация еще более острая, можно сказать, что она предопределяет вызовы социальной системе. Регион подошел к рубежу, когда формирование населения становится критическим условием социально-экономического и значимым условием стратегического развития Дальнего Востока. Между тем, будущее России связано с включением ее в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) через Дальневосточный федеральный округ (ДВФО).
В связи с этим необходимо получить ответ на главный вопрос: рассматриваем ли мы, в первую очередь, правительство России, восточные регионы страны как территорию, откуда намерены выкачивать природные ресурсы, не считаясь с интересами населения, или же как стратегический и экономический плацдарм России в бассейне Тихого океана, район, с которым связываются серьезные и долгосрочные планы комплексного освоения территорий, предполагающие, в том числе, и создание условий для нормальной жизни людей.
Похоже, приоритетным становится второй подход. В соответствии с новой программой развития Дальнего Востока региону выделяются большие средства, предусматривающие повышение темпов социально-экономического развития для решения комплекса проблем, в том числе и связанных с повышением уровня жизни населения и созданием максимально благоприятных условий для его закрепления. Хватит ли политической воли реализовать намеченное - вопрос принципиальный и имеющий далеко идущие последствия.
Если не удастся реализовать намеченные мероприятия, то районы Дальнего Востока будут продолжать терять свое население, как за счет миграции, так и за счет превышения смертности над рождаемостью.
Демографическая кривая продолжит путь вниз, и численность населения на Дальнем Востоке к 2026 г. может составить 5,9 млн чел. (столько было зафиксировано переписью населения 1970 г.), к 2050 г. - 4 млн чел. (график 1). Сокращение численности населения с точки зрения стратегических и экономических перспектив может привести ко многим негативным последствиям. Во-первых, - возрастанию угрозы национальной безопасности России. Во-вторых, разрушение сложившегося трудового потенциала приведет к нехватке рабочих рук для обеспечения страны уникальными природными ресурсами, которые сосредоточены в регионе.
Время потерь
Ретроспективный анализ демографической ситуации показал, что до середины 1980-х гг., формирование населения Дальнего Востока поддерживалось государственной заинтересованностью в ускоренном развитии производительных сил региона. В результате регион имел такие высокие темпы прироста населения, каких не было ни в одном из экономических районов России. За 1926-1985 гг. численность населения Дальнего Востока увеличилась в 4,8 раза.
Последняя максимальная численность населения на Дальнем Востоке - 8 056,6 тыс. чел. - отмечена на 1 января 1991 г. С этого времени миграционный отток населения стал стабильным процессом. Демографическая ситуация стала складываться под воздействием кризиса экономики и снижения уровня жизни населения, трансформации социально-экономической системы, низкого уровня и качества развития отраслей социальной сферы. Регион впервые со времени его освоения русскими стал терять население.
ДосьеВ начале 2008 г. на Дальнем Востоке проживало 6486,4 тыс. чел. Наиболее существенные потери после 1991 г. - 51,1% общего сокращения населения Дальнего Востока (800,9 тыс. чел.) - понесли северные территории: ЧАО потерял 66,3 % своих жителей, Магаданская область - 56,9%, Сахалин - 27,7%, Камчатка - 26,9%, Республика Саха (Якутия) - 14,2%.
Практически два десятилетия оказались потерянными для наращивания демографического потенциала. За период 1991-2007 гг. регион в общей сложности потерял 1570,9 тыс. чел., или 19,5% собственного населения. И в этой цифре 213,7 тыс. чел. (13,6%) - естественная убыль, и многократно превышающий показатель миграционного оттока - 1357,2 (86,4%) - миграционный отток. Начиная с 2000 г., фактор естественной убыли стал оказывать заметно большее влияние на динамику населения.
Дальневосточный крест
Начавшийся еще в 1989 г. миграционный отток населения с 1993 г. стал происходить на фоне естественной убыли, когда рождаемость стала меньше смертности.
Если внимательно посмотреть на динамику естественного воспроизводства населения, его составляющие - рождаемость, смертность, продолжительность жизни, то можно увидеть, что эти показатели уже в 1980-е годы прошедшего столетия были на уровне и даже ниже простого замещения поколений. Население увеличивалось благодаря потенциалу роста, накопленному в его возрастной структуре. На Дальнем Востоке в 1980 г. родилось 128910 детей, в 1985 г. - 138639 детей, в 1986 г. - 146942 ребенка. К началу 1990-х годов этот потенциал роста был практически исчерпан, а социально-экономические трудности реформенного периода способствовали резкому снижению рождаемости и повышению смертности. В 1989-1990 гг. Дальний Восток оказался на крайнем рубеже простого воспроизводства населения, когда показатель суммарной рождаемости был 2,080 и в 1990 г. родилось всего 124,3 тыс. младенцев. На 1000 дальневосточных жителей пришлось 15,5 родившихся.
После этого начался довольно быстрый спад числа рожденных детей. Абсолютный минимум в регионе отмечен в последефолтный 1999 год - 64 493 ребенка. С 2000 г. число ежегодных рождений стало возрастать благодаря отчасти действиям правительства, но главным образом в репродуктивный возраст вступило многолюдное поколение, рожденных в благополучные 1980-е годы (зависимость от так называемых "демографических волн").
Рост числа рождений длился пять лет - с 2000 по 2004 гг. После кратковременного спада в 2005-2006 гг., обусловленного сокращением рождаемости главным образом в возрастах 20-24 и 25-29 лет, вновь появилась тенденция увеличения числа рожденных детей. Показатель рождаемости (число рожденных на 1000 населения) на Дальнем Востоке стал иметь тенденцию к росту и в 2007г. поднялся до 12,3 чел. (11,3 - в России) (график 3).
За 2007 г. на Дальнем Востоке родилось 79737 детей, это на 4587 детей больше, чем в 2006 г. Определенную роль здесь сыграло введение материнского капитала. На 01.01. 2008 г. в Дальневосточном федеральном округе выдано 14878 государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал. При этом 11286 чел. получили сертификаты за рождение второго ребенка и 3592 - за рождение третьего и последующих детей. Вполне вероятно, что это в определенной степени отложенные рождения. Однако, пока, к сожалению, нет такой социологии, которая помогла бы раскрыть мотивацию женщин для рождения вторых и последующих детей.
Похоже, что рост числа новорожденных стали трактовать как рост рождаемости. Однако, это не должно порождать иллюзий. Во-первых, потому, что абсолютное число родившихся в 2007 г. составило к уровню 1991 г. на Дальнем Востоке 72,5%. Суммарный показатель рождаемости 2006 г. (1,392) был уже ниже, чем в 2005 г. (1,404). При таком уровне рождаемости на среднюю женщину за всю ее жизнь придется 1,4 рождения вместо необходимых для простого воспроизводства 2,15.
Во-вторых, потому, что в репродуктивный возраст в эти годы вступила более многочисленная когорта населения, рожденная в 1980-годы. Чтобы добиться хотя бы замещения уходящих поколений, женщина должна родить в течение репродуктивного возраста 2-х - 3-х детей. Сегодня в регионе, уровень воспроизводства населения 0,6 (для России в целом характерен тот же уровень), то есть на смену десяти человекам родительского поколения приходит шестеро их "заместителей".
Нет оснований рассчитывать на изменение такой ситуации в ближайшем будущем, поскольку в условиях слабой защищенности население ориентировано на ограничение количества детей в семье. Внедрение только практики материнского капитала эту проблему не решит.
Ситуация с рождаемостью может ухудшиться после 2010 г., поскольку демографическое будущее заложено в современной возрастно-половой структуре населения. Женщины, которые будут вступать в детородный возраст в течение ближайших 15 лет, уже родились. Их в 2015 г. будет 89,3% от уровня 2002 г. Из-за малочисленности потенциальных молодых матерей, безусловно, рассчитывать на повышение рождаемости практически невозможно. В этом случае справедливо утверждение, что настоящее определяется прошлым, будущее - настоящим (график 4).
Представляется, что нужна новая концепция государственной семейной политики, поскольку ХХ век принес поразительные изменения в институциональном порядке, связанные с изменением статуса семьи, итогом которых стало снижение рождаемости. В нашей стране такая концепция, где были бы прописаны условия для разных типов семьи (однодетных, многодетных и др.), пока не разрабатывается.
Мы умираем чаще
В дополнение к низкой рождаемости, начиная с 1993 г., установился неприемлемо высокий уровень смертности, характеризующий социальное состояние общества и, в частности, здоровье его населения. Темпы увеличения смертности в последние пятнадцать лет на Дальнем Востоке превосходили аналогичный показатель по России. Если к 2007 г. в России смертность в расчете на 1000 человек населения после длительного периода роста снизилась до 14,6% (14,5% в 1993 г.), то в Дальневосточном районе она выросла за период 1993-2007 гг. на 14,4%. В 2007 г. коэффициент смертности на Дальнем Востоке был 13,5 промил., а в 1993 г. - 11,8 промил.
Высокие показатели смертности в субъектах Федерации Дальнего Востока формируются за счет более высоких показателей младенческой и детской смертности. Дальний Восток постоянно "опережает" Россию и все ее федеральные округа по показателям младенческой смертности. Число детей, умерших до одного года на 1000 родившихся живыми в 2007 г. на Дальнем Востоке было 12,1 против 9,4 в России (в 1990 г. соответственно 17,4 и 18,8). Справедливости ради нужно отметить, что в настоящее время наблюдается снижение динамики младенческой смертности, что обусловлено улучшением предоставления медицинских услуг женщине и новорожденным.
Полную версию статьи читайте в журнале "Дальневосточный Капитал"
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