Человеческий капитал. Когда ждать прибавки?

Все мы, выражаясь языком статистики, - население, поэтому данная тема касается каждого из нас. А в свете предстоящих, будем надеяться, реальных позитивных перемен в экономическом развитии региона вопрос кадрового ресурса, или, как сегодня говорят, человеческого капитала становится центральным. Выстраивая перспективы и планируя невиданные до сих пор объемы инвестиций, федеральный центр должен первым делом озаботиться тем, кто будет жить в регионе. А учитывая, что времена переселенцев-энтузиастов и мигрантов поневоле (их руками был внесен огромный вклад в индустриализацию Дальнего Востока) канули в Лету, вопрос социального обустройства жизни на Дальнем Востоке, предоставления весомых преференций для населения должен решаться если не упреждающим порядком, то с равной инвестиционным проектам долей ответственности и экономической обоснованности.

Объективность же такова, что Россия начинает платить высокую цену за игнорирование управления демографическими процессами. Практически весь мир озабочен увеличением рождаемости. А наша страна переживает небывалый по разрушительной силе и далеко идущим последствиям демографический кризис. Поэтому тема демографии стала одной из самых важных, а повышение рождаемости, особенно после президентского послания 2006 г., фактически было объявлено еще одним национальным проектом. В 2007 г. президент подписал концепцию демографической политики до 2025 г.

На Дальнем Востоке демографическая ситуация еще более острая, можно сказать, что она предопределяет вызовы социальной системе. Регион подошел к рубежу, когда формирование населения становится критическим условием социально-экономического и значимым условием стратегического развития Дальнего Востока. Между тем, будущее России связано с включением ее в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) через Дальневосточный федеральный округ (ДВФО).

В связи с этим необходимо получить ответ на главный вопрос: рассматриваем ли мы, в первую очередь, правительство России, восточные регионы страны как территорию, откуда намерены выкачивать природные ресурсы, не считаясь с интересами населения, или же как стратегический и экономический плацдарм России в бассейне Тихого океана, район, с которым связываются серьезные и долгосрочные планы комплексного освоения территорий, предполагающие, в том числе, и создание условий для нормальной жизни людей.

Похоже, приоритетным становится второй подход. В соответствии с новой программой развития Дальнего Востока региону выделяются большие средства, предусматривающие повышение темпов социально-экономического развития для решения комплекса проблем, в том числе и связанных с повышением уровня жизни населения и созданием максимально благоприятных условий для его закрепления. Хватит ли политической воли реализовать намеченное - вопрос принципиальный и имеющий далеко идущие последствия.

Если не удастся реализовать намеченные мероприятия, то районы Дальнего Востока будут продолжать терять свое население, как за счет миграции, так и за счет превышения смертности над рождаемостью.

Демографическая кривая продолжит путь вниз, и численность населения на Дальнем Востоке к 2026 г. может составить 5,9 млн чел. (столько было зафиксировано переписью населения 1970 г.), к 2050 г. - 4 млн чел. (график 1). Сокращение численности населения с точки зрения стратегических и экономических перспектив может привести ко многим негативным последствиям. Во-первых, - возрастанию угрозы национальной безопасности России. Во-вторых, разрушение сложившегося трудового потенциала приведет к нехватке рабочих рук для обеспечения страны уникальными природными ресурсами, которые сосредоточены в регионе.

Время потерь

Ретроспективный анализ демографической ситуации показал, что до середины 1980-х гг., формирование населения Дальнего Востока поддерживалось государственной заинтересованностью в ускоренном развитии производительных сил региона. В результате регион имел такие высокие темпы прироста населения, каких не было ни в одном из экономических районов России. За 1926-1985 гг. численность населения Дальнего Востока увеличилась в 4,8 раза.

Последняя максимальная численность населения на Дальнем Востоке - 8 056,6 тыс. чел. - отмечена на 1 января 1991 г. С этого времени миграционный отток населения стал стабильным процессом. Демографическая ситуация стала складываться под воздействием кризиса экономики и снижения уровня жизни населения, трансформации социально-экономической системы, низкого уровня и качества развития отраслей социальной сферы. Регион впервые со времени его освоения русскими стал терять население.

Досье В начале 2008 г. на Дальнем Востоке проживало 6486,4 тыс. чел. Наиболее существенные потери после 1991 г. - 51,1% общего сокращения населения Дальнего Востока (800,9 тыс. чел.) - понесли северные территории: ЧАО потерял 66,3 % своих жителей, Магаданская область - 56,9%, Сахалин - 27,7%, Камчатка - 26,9%, Республика Саха (Якутия) - 14,2%.

Практически два десятилетия оказались потерянными для наращивания демографического потенциала. За период 1991-2007 гг. регион в общей сложности потерял 1570,9 тыс. чел., или 19,5% собственного населения. И в этой цифре 213,7 тыс. чел. (13,6%) - естественная убыль, и многократно превышающий показатель миграционного оттока - 1357,2 (86,4%) - миграционный отток. Начиная с 2000 г., фактор естественной убыли стал оказывать заметно большее влияние на динамику населения.

Дальневосточный крест

Начавшийся еще в 1989 г. миграционный отток населения с 1993 г. стал происходить на фоне естественной убыли, когда рождаемость стала меньше смертности.

Если внимательно посмотреть на динамику естественного воспроизводства населения, его составляющие - рождаемость, смертность, продолжительность жизни, то можно увидеть, что эти показатели уже в 1980-е годы прошедшего столетия были на уровне и даже ниже простого замещения поколений. Население увеличивалось благодаря потенциалу роста, накопленному в его возрастной структуре. На Дальнем Востоке в 1980 г. родилось 128910 детей, в 1985 г. - 138639 детей, в 1986 г. - 146942 ребенка. К началу 1990-х годов этот потенциал роста был практически исчерпан, а социально-экономические трудности реформенного периода способствовали резкому снижению рождаемости и повышению смертности. В 1989-1990 гг. Дальний Восток оказался на крайнем рубеже простого воспроизводства населения, когда показатель суммарной рождаемости был 2,080 и в 1990 г. родилось всего 124,3 тыс. младенцев. На 1000 дальневосточных жителей пришлось 15,5 родившихся.

После этого начался довольно быстрый спад числа рожденных детей. Абсолютный минимум в регионе отмечен в последефолтный 1999 год - 64 493 ребенка. С 2000 г. число ежегодных рождений стало возрастать благодаря отчасти действиям правительства, но главным образом в репродуктивный возраст вступило многолюдное поколение, рожденных в благополучные 1980-е годы (зависимость от так называемых "демографических волн").

Рост числа рождений длился пять лет - с 2000 по 2004 гг. После кратковременного спада в 2005-2006 гг., обусловленного сокращением рождаемости главным образом в возрастах 20-24 и 25-29 лет, вновь появилась тенденция увеличения числа рожденных детей. Показатель рождаемости (число рожденных на 1000 населения) на Дальнем Востоке стал иметь тенденцию к росту и в 2007г. поднялся до 12,3 чел. (11,3 - в России) (график 3).

За 2007 г. на Дальнем Востоке родилось 79737 детей, это на 4587 детей больше, чем в 2006 г. Определенную роль здесь сыграло введение материнского капитала. На 01.01. 2008 г. в Дальневосточном федеральном округе выдано 14878 государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал. При этом 11286 чел. получили сертификаты за рождение второго ребенка и 3592 - за рождение третьего и последующих детей. Вполне вероятно, что это в определенной степени отложенные рождения. Однако, пока, к сожалению, нет такой социологии, которая помогла бы раскрыть мотивацию женщин для рождения вторых и последующих детей.

Похоже, что рост числа новорожденных стали трактовать как рост рождаемости. Однако, это не должно порождать иллюзий. Во-первых, потому, что абсолютное число родившихся в 2007 г. составило к уровню 1991 г. на Дальнем Востоке 72,5%. Суммарный показатель рождаемости 2006 г. (1,392) был уже ниже, чем в 2005 г. (1,404). При таком уровне рождаемости на среднюю женщину за всю ее жизнь придется 1,4 рождения вместо необходимых для простого воспроизводства 2,15.

Во-вторых, потому, что в репродуктивный возраст в эти годы вступила более многочисленная когорта населения, рожденная в 1980-годы. Чтобы добиться хотя бы замещения уходящих поколений, женщина должна родить в течение репродуктивного возраста 2-х - 3-х детей. Сегодня в регионе, уровень воспроизводства населения 0,6 (для России в целом характерен тот же уровень), то есть на смену десяти человекам родительского поколения приходит шестеро их "заместителей".

Нет оснований рассчитывать на изменение такой ситуации в ближайшем будущем, поскольку в условиях слабой защищенности население ориентировано на ограничение количества детей в семье. Внедрение только практики материнского капитала эту проблему не решит.

Ситуация с рождаемостью может ухудшиться после 2010 г., поскольку демографическое будущее заложено в современной возрастно-половой структуре населения. Женщины, которые будут вступать в детородный возраст в течение ближайших 15 лет, уже родились. Их в 2015 г. будет 89,3% от уровня 2002 г. Из-за малочисленности потенциальных молодых матерей, безусловно, рассчитывать на повышение рождаемости практически невозможно. В этом случае справедливо утверждение, что настоящее определяется прошлым, будущее - настоящим (график 4).

Представляется, что нужна новая концепция государственной семейной политики, поскольку ХХ век принес поразительные изменения в институциональном порядке, связанные с изменением статуса семьи, итогом которых стало снижение рождаемости. В нашей стране такая концепция, где были бы прописаны условия для разных типов семьи (однодетных, многодетных и др.), пока не разрабатывается.

Мы умираем чаще

В дополнение к низкой рождаемости, начиная с 1993 г., установился неприемлемо высокий уровень смертности, характеризующий социальное состояние общества и, в частности, здоровье его населения. Темпы увеличения смертности в последние пятнадцать лет на Дальнем Востоке превосходили аналогичный показатель по России. Если к 2007 г. в России смертность в расчете на 1000 человек населения после длительного периода роста снизилась до 14,6% (14,5% в 1993 г.), то в Дальневосточном районе она выросла за период 1993-2007 гг. на 14,4%. В 2007 г. коэффициент смертности на Дальнем Востоке был 13,5 промил., а в 1993 г. - 11,8 промил.

Высокие показатели смертности в субъектах Федерации Дальнего Востока формируются за счет более высоких показателей младенческой и детской смертности. Дальний Восток постоянно "опережает" Россию и все ее федеральные округа по показателям младенческой смертности. Число детей, умерших до одного года на 1000 родившихся живыми в 2007 г. на Дальнем Востоке было 12,1 против 9,4 в России (в 1990 г. соответственно 17,4 и 18,8). Справедливости ради нужно отметить, что в настоящее время наблюдается снижение динамики младенческой смертности, что обусловлено улучшением предоставления медицинских услуг женщине и новорожденным.

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