Еще один центр

Президент ОАО "РЖД" Владимир ЯКУНИН принял участие в церемонии торжественной закладки первого камня в строящееся здание реабилитационного центра в Хабаровске.

По его словам реабилитационный центр локомотивных бригад - один из важных элементов технологии обеспечения безопасности движения, он является частью общесетевой 80 миллиардной социальной программы компании "РЖД". Стоимость хабаровского центра составит 200 млн руб. Его планируется ввести в строй в декабре 2009 года.