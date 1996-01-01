В Приморье установлена величина прожиточного минимума

Губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН подписал документ, устанавливающий величину прожиточного минимума за III квартал 2008 года, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Прожиточный минимум на душу населения утвержден в размере 5886 рублей. Для трудоспособного населения этот показатель составил 6326 рублей, для пенсионеров - 4658 рубля, для детей - 5660 рублей.

Эти данные будут использоваться при оценке уровня жизни населения Приморья, при разработке и реализации социальных программ, начислении социальных выплат, а также при формировании бюджета Приморского края и бюджетов муниципальных образований.