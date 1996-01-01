Арсеньев: все на субботник!

В Арсеньеве пройдет общегородской субботник. Такое решение принято на заседании городского штаба по благоустройству города.

В ходе акции надо убрать улицы и дворы города от опавшей листвы. Для участия в субботнике приглашены все жители города. Если сейчас, в осенние дни, тщательно убрать листву, то весной, после таяния снега, у горожан будет меньше работы. Распоряжением главы города с 15 октября по 15 ноября в Арсеньеве объявлен традиционный месячник по уборке города. В санитарную очистку улиц и дворов от мусора и листвы уже включились управляющие компании, товарищества собственников жилья, предприниматели, работники городских предприятий и организаций.