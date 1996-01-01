Mail.ru отобрал "25 миллионов юзеров" у "Одноклассников"

Компания Mail.ru объявила о том, что она первой в Рунете сможет набрать 25 миллионов пользователей социальной сети в свою соцсеть "Мой мир".

На данный момент между Mail.ru и социальной сетью "Одноклассники" ведется упорная борьба за число пользователей их социальных сервисов - если весной "Мой мир", по данным Mail.ru, проигрывал 20% пользователей, в августе обе соцсети провели рекламные кампании по одинаковому поводу - 20 миллионов пользователей, и уже два месяца спустя Mail.ru застолбил за собой цифру в 25 млн пользователей социальной сети. Тем самым использование "Одноклассниками" того же информационного повода становится бессмысленным, так как быть вторым номером невыгодно по маркетинговым соображениям.