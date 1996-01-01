Засушливое лето и скудная на дожди осень никак не повлияют на зимнее водоснабжение трех крупнейших приморских городов

Владивосток: воды хватит всем

Сегодня мы все еще пьем летнюю дождевую воду. Три летних дождя наполнили владивостокские водохранилища практически под завязку. Даже не по-осеннему засушливая погода последних двух месяцев не снизила в них уровень воды.

Как заверил начальник Управления по вопросам топливно-энергетического комплекса, куда входят и вопросы водоснабжения города, Эдуард ЗЯМАЛОВ, согласно последнему мониторингу, только на Артемовском гидроузле сегодня накоплен запас в 100 млн куб. м воды. При среднем потреблении Владивостока в 350 - максимум 360 тыс. "кубов" в сутки этого запаса должно хватить минимум на год.

Кроме этого в город идет вода с речных водозаборов, в резерве Богатинское и Седанкинское водохранилища, чьих запасов с лихвой хватит, чтобы спокойно пережить зиму.

Особенности находкинского водоснабжения

На сегодняшний день потребление воды Находкой составляет 52 тыс. куб. м в сутки, что на 3 тыс. меньше, чем в прошлом году. Такая ситуация прежде всего связана с довольно тёплой погодой. Немалую роль в этом сыграла и реконструкция водоснабжающих магистралей, на которую в последние годы тратятся значительные средства и усилия, чтобы снизить возможные потери воды.

"В летнее время город потребляет 45 тыс. куб. м воды в сутки, а в зимнее, судя по прошлому периоду, максимальная цифра составила в январе 62 тыс. куб. м, - сообщает Елена БЕЛЬЦОВА, пресс-секретарь МУП "Находка-Водоканал". - Никаких технических сложностей в водоснабжении города зимой не предвидится".

Следует отметить, что вода в Находку поступает не из водохранилища, как, к примеру, во Владивостоке и Артеме, а из подземных скважин, находящихся в 16 км от города, в районе с. Екатериновка. Именно оттуда с помощью насосных станций она подается в город, что довольно энергоёмко. В тарифе на воду не менее 45% составляет именно оплата электроэнергии для её подачи.

"Существуют, конечно, определённые сложности с оплатой электроэнергии, - продолжает Елена Германовна. - Главная причина - в большом удельном весе её стоимости в нашем тарифе. Мы потребляем энергии у ОАО "ДЭК" на сумму от 5,5 млн руб. летом и до 8 млн зимой. Не следует также забывать и о долгах населения. На сегодня они составляют около 50 млн руб. Что говорить о взаимоотношениях с энергетиками - они у нас перманентно сложные, и это, по большему счёту, юридическая проблема".

Уссурийску засуха не грозит

Аналогичная с Находкой и Владивостоком ситуация в третьем городе края - Уссурийске: проблем с водоснабжением нет. Город по этой части к зиме готов полностью.

На сегодняшний день Раковское водохранилище, основной питьевой источник города, наполнено практически под завязку. При полном уровне чуть больше 42 млн "кубов" его объем по состоянию на 28 октября составлял 37,2 млн куб. м, а уровень - 98,75 метра.

С учетом того, что за зимний период (с октября по март) для питьевого водоснабжения населения города и нужд промышленных предприятий используется примерно 9,5-10 млн куб. м воды, то к апрелю уровень водохранилища будет составлять 27 млн куб м. В пресс-службе Уссурийского городского округа со ссылкой на МУП "Уссурийск-Водоканал" заверили, что перебоев в водоснабжении города ни зимой, ни в будущем году не будет!