Всероссийский детский центр "Океан" отмечает юбилей

Как сообщил РИА PrimaMedia руководитель отдела информации и общественных связей ВДЦ "Океан" Руслан МАРЗОЕВ, в рамках юбилейной программы состоялось открытие Дворца тенниса и детского автогорода. По его словам, сейчас спортивный сектор "Океана" - настоящий "оазис здоровья". В нем - футбольный стадион с искусственным травяным покрытием, физкультурно-оздоровительный комплекс, плавательный бассейн, ледовая арена.

Дворец тенниса - объект, аналогов которому нет на Дальнем Востоке. Он был построен всего за один год. На двух его этажах - корт, столы для игры в пинг-понг. Дворец тенниса соответствует мировым стандартам и отвечает всем требованиям, необходимым для проведения соревнований самого высокого уровня. "Федеральный экспериментальный детский автогород - уникальный объект, который не имеет на данный момент аналогов в России. Его строительство началось в ноябре 2006 года в рамках Федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 гг.". Всего запланировано строительство семи таких объектов, по одному в каждом федеральном округе России", - сказа Марзоев. Первым построен автогород в ВДЦ "Океан". Его площадь составляет 3000 кв. м. На его территории - автодром, где установлено около 80 дорожных знаков, нанесена дорожная разметка, возведены мост и туннель, а также учебные классы, где будут установлены тренажеры, компьютеры, наглядные пособия. Всего за год здесь будут проходить обучение около 8000 школьников от 11 до 17 лет из разных регионов России.