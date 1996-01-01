"Русские" скинхедам не товарищи

В День Национального Единства 4 ноября планируется проведение так называемого "Русского марша". За две недели до праздника, 22 октября, в администрацию Владивостока поступило уведомление о проведении уже третьего по счету шествия и митинга.

Как сказано в программном письме организаторов "Русский марш" - не более чем "акт воли, призванный показать единство и готовность к борьбе за национальные интересы Русского народа. На этот раз он будет проходить под знаменами только одной общественной организации - "Русский Клуб".

Традиционно "Русский Клуб" постарался отмежеваться от скинхедов. По словам одного из лидеров движения Константина ЛУНЕВА, "скинхеды" им не товарищи и не партнеры, а сочетание куртки "пилот" или "штурман" с ботинками на высокой подошве неприемлемы. Мальчиков и девочек, называющих себя "скинхедами", с марша погонят поганой метлой", пообещал Лунев.