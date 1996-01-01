Россия заняла 57 место в рейтинге процветающих стран

Дубайская инвестиционная группа Legatum подготовила индекс преуспевания 104 стран мира за 2008 г., получивший название Legatum Institute's Prosperity Index. Россия занимает 57-ю позицию, сообщает официальный сайт агентства.

При оценке процветания учитывались 44 показателя. Основными из них являются конкурентоспособность, здравоохранение и окружающая среда, семейные и религиозные ценности. Возглавляет список успешных стран Австралия. За ней следуют Австрия, Финляндия, Германия, Сингапур, США. Лучший показатель в странах СНГ у Казахстана (56-е место). Украина занимает 68-е место. По оценкам американских экспертов, за последние пять лет стремительно развивались Ирландия, Китай, Португалия и Хорватия. В хвосте списка - Мали, Замбия, Йемен.