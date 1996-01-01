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Приморцев просят помочь
Благотворительная акция "Рука помощи" стартовала в Приморском крае.
Как известно, благополучие страны начинается с благополучия семьи. Именно с целью оказания материальной поддержки многодетным и малообеспеченным семьям сельской местности края Приморский краевой фонд защиты материнства и детства "Мама" при поддержке администраций Приморского края и его муниципальных образований и проводит акцию "Рука помощи".
Благотворительная акция продлится месяц. "Рука помощи" открыта для всех, кто желает помочь социально не защищённым семьям Приморья. К участию в мероприятии приглашаются все предприятия, организации, трудовые коллективы, частные фирмы и предприниматели, жители города и края.
В рамках акции производится сбор детских вещей, книжек, игрушек, обуви, предметов бытовой техники, представляющих полезное и целевое назначение в использовании. Эти вещи будут адресно передаваться тем, кто нуждается в помощи, находится в трудном финансовом положении.
Акция проходит в рамках проведения III Форума матерей Приморского края "Будущее России - в руках матерей". Целью Форума является объединение усилий общественных организаций, политических партий и государства для решения проблемы семьи, материнства и детства.
Эффективная организационная работа исполнительной дирекции Форума, действующей на базе продюсерского центра "Портфолио", в сочетании с высокой социальной ответственностью населения, представителей приморского бизнеса уже в течение первой недели акции принесла свои результаты.
Прием благотворительных вещей осуществляется по адресу: г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 313.
Дополнительная информация по тел.: (4232) 41-01-11.
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