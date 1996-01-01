За кризис ответят Меркурий и Сатурн

Неугасающий мировой экономический кризис вызывает к жизни все новые теории его возникновения. На сей раз к делу подключились деятели оккультных наук. Астрологи и чародеи пытаются представить кризис как бедствие, сотворенное потусторонними силами.

Так, например, специалист по календарю индейцев майя Наталья ЕФРЕМОВА утверждает, что причина кризиса - это переход Земли на новый виток вибрации и изменение частоты магнитно-вибрационного поля. А астролог Наталья КОВАЛЕНКО уверена, что кризис, оказывается, спровоцировал Меркурий, который отвечает за финансовый сектор, отмечают "Новые известия".

Инструктор Академии мастерства китайской метафизики Владимир ЗАХАРОВ, в свою очередь, ссылается на китайский календарь, согласно которому на смену периоду Огня пришел период Водяной собаки. И пока он не закончится, конца кризиса не видать. По мнению же индийского астролога Раджа Кумара ШАРМЫ, кризис спровоцирован тем, что "яростный Сатурн столкнулся со своим заклятым врагом Львом".

Сатурн, конечно, может, и яростен, но все это было бы смешно, если бы не причина активизации разнообразных магов, астрологов и экстрасенсов. А причина эта - страх. В России неуклонно растет число людей, которые ищут спасения от кризиса у тружеников оккультизма.