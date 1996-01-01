В минувшую пятницу на сельхозпредприятии ЗАО "Элитное", в 30 км от Уссурийска в селе Степное, прошел День поля

День поля (не путать с Праздником урожая) - научно-практические семинары, регулярно проводимые департаментом сельского хозяйства и продовольствия администрации края, на базе сельхозпредприятий Приморья всех форм собственности и направлений деятельности.

На такие мероприятия съезжаются специалисты в области сельского хозяйства, представители науки, компаний-поставщиков удобрений и современной техники, руководители сельхозпредприятий.

Дислокация нынешнего семинара, посвященного ресурсосберегающим технологиям производства сои и кукурузы на зерно, была выбрана неспроста. ЗАО "Элитное", ориентированное на производство этих культур, в этом году получило хороший урожай благодаря применению именно новых технологий. Точнее, сельхозтехники с клеймом made in USA: кукурузоуборочному комбайну John Deere 9760 STS, мощному трактору John Deere 8870, самоходному опрыскивателю John Deere 4920, культиватору для междурядной обработки посевов кукурузы и сои Alloway 3130, глубокорыхлителю Ecolo-tiger DMI-730 и пр.

Директор ЗАО "Элитное" Левон ХАЧАТРЯН с явно нарочитой холодностью демонстрировал гостям Степного, в том числе и аграриям из Южной Кореи, свою чудо-технику, приобретенную на условиях лизинга год назад. Он чувствовал себя хозяином волшебной палочки.

Между тем для многих приморских сельхозпроизводителей, готовых перевооружиться "технически и технологически", как к тому призывает "родной" департамент, такие "игрушки" не по карману. К примеру, трактор John Deere 8870 стоит $250 тыс. Поэтому во многих хозяйствах края до сих пор пашет техника времен Страны советов.

На банки крестьянам рассчитывать не приходится. Как рассказал "ЗР" агроном СХПК "Луговое" (Хорольский район) Валентин ЛИТВИНЕНКО, "банкиры только декларируют свою лояльность к сельхозпроизводителю. На деле же получить долгосрочный кредит лет на десять и до кризиса было проблематично, а сейчас и подавно".

- В этом году мы взяли новую технику, правда, российскую. Банк пообещал дать кредит и не дал! То им одна бумажка нужна, то другая, так до сих пор кредит мы и не получили, - говорит Валентин Николаевич, чье предприятие обласкано краевой администрацией. Каждый год за семена элитных сортов зерновых культур оно получает из бюджета Приморья, по разным статьям, от трех до четырех миллионов рублей.

Три года назад СХПК "Луговое" приобрело через Госпродагентство на условиях лизинга два комбайна - отечественный "Енисей" и американский "Джон Дир". Сейчас Литвиненко мечтает о новой технике, более совершенной.

- Мы хотим отказаться от "Енисея", уж очень он ненадежен. Но пока не знаем, что взять. Американские комбайны для нас дороги, да и не нужны они нам. У нас масштабы не те: под рисом всего одна тысяча гектаров. Китайские комбайны, конечно, лучше "Енисея", но металл у них не очень хороший. Китайская техника хороша тем, что Китай рядом, всего сто километров. Если что сломается, можно тут же официально привезти деталь, по четыре доллара за килограмм. А Америка далеко. И базы обслуживания рядом нет. Если комбайн встанет в сезон, что я с ним буду делать? - резонно рассуждает агроном.

- Сельское хозяйство всегда было дотационным. Иначе будут прямые убытки. Без кредитов, без субсидий крестьянство не выживет, - соглашается с коллегой Левон Хачатрян.

Хотя его хозяйству тоже грех жаловаться на жизнь: техника новая, со сбытом проблем нет: практически все зерно "царицы полей" забирает Михайловская птицефабрика.

- Мы будем добиваться ее повышения до 250 млн руб., - обнадежил участников семинара Николай Иванович.

И тут же пригрозил производителям сои, чтобы те даже не мечтали реализовывать зерно за пределами Приморья. Мол, у нас все под контролем! Вплоть до железной дороги. После этих слов некоторые аграрии помрачнели и втянули головы в плечи: вот вам и рыночная экономика!

Необходимая ремарка. В Приморье закупочные цены на сельхозпродукцию, а также объемы закупки, определяет Госпродагентство, при финансировании посевной компании. Оно же решает, какому хозяйству выделить из бюджета денег, а кого в упор не заметить.

Единственный потребитель сои в крае - это масложиркомбинат "Приморская соя". За пределами Приморья крупнейший покупатель и переработчик сои - ОАО "Иркутский масложиркомбинат". Иркутск готов закупить большие объемы по хорошей цене. Даже в неурожайный 2005 год иркутяне закупали сою по 6,6 рубля за кг, в то время как "Приморская соя" давала только 6,5 рубля за кг. Разница, вроде, копеечная, но в объемах продукции - это тысячи рублей.

В разговоре с корреспондентом "ЗР" главы сельхозпредприятий не скрывали, что готовы на альянс с иркутянами. И тут же, косясь на диктофон, признавались, что... побаиваются краевой власти...

Надо сказать, что соя в этом году уродилась. Если, к примеру, в Амурской области, главной соевой житнице региона, в среднем сняли 9,6 центнера с га, то в Приморском крае, в Кировском районе, урожай сои поднялся до 10,4 ц/га (рекорд 2004 года 10,6 ц/га!). Кукуруза тоже не подвела крестьянство. Но черту под страдой пока подводить рано, уборка еще не закончилась. По словам специалистов, урожай дал рекордные показатели. Только радоваться рано: хранить кукурузу в крае негде.

Помянули на семинаре добрым словом и гречиху, посевы которой сокращаются. Как сказал один из ораторов, призвавший вернуться к этой культуре высокой ликвидности, "увлекшись кукурузой и соей, не надо забывать о гречихе".

Что касается риса, то в этом году рисоводы собирают по 42-50 ц/га! По данным на 25 октября, было намолочено 18,8 тысячи тонн экологически чистого зерна. Если, верить услышанному на семинаре, то через год приморские сельхозпредприятия могут обеспечить рисом весь край. Поживем - увидим!