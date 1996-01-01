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Строительство моста на остров Русский стало испытанием для жителей мыса Артура
Жильцы частных домов, расположенных на мысе Артура во Владивостоке, продолжают жить буквально на стройплощадке, без воды и электричества, сообщает корреспондент РИА PrimaMedia, побывавший на стройке.
Напомним, часть домов по улице Бархатной должна быть снесена в рамках строительства моста, который свяжет остров Русский с материком, а их жильцы должны получить новые квартиры во Владивостоке.
По словам Людмилы ПЕТРОВОЙ, проживающей в одном из домов по улице Бархатной, на весь поселок (а это около 20 домов, половина из которых - многоквартирные) остался лишь один колодец с пригодной для питья водой. Вода в остальных колодцах, в частности, расположенном возле дороги, напротив бывшей конечной остановки автобуса №5, содержит огромное количество взвесей глины и придорожной пыли. И даже проведенная 2 октября плановая дезинфекция воды не дала особых результатов.
- Половина домов осталась без электричества: столбы линии электропередачи были снесены при прокладке дорог к строящимся объектам, - говорит Людмила. - Так что "романтический" ужин при свечах у нас теперь каждый день. Решение городской администрации о нашем переселении остается загадкой. По словам строителей, документы на переселение ушли в администрацию более месяца назад. Мы же до сих пор пребываем в неведении. Между тем стройка все плотнее подступает к заборам жилых домов.
Тем временем на стройплощадке в районе бухты Малый Улисс начато строительство основания под бетонный завод. Также, по словам директора ФГУ ДСД "Владивосток" Игоря ЗУБАРЕВА, на мысе Артура, рядом с площадкой под опору моста на остров Русский, будут построены арматурные цеха. В данный момент идет расчистка площадки, на которой они и будут расположены.
Здесь же на месте будет проводиться сборка пролетов моста. К месту монтажа пролеты будут доставляться на судах. Срок полного окончания работ по строительству моста через Босфор Восточный - июль 2012 г.v Сам мост - это 370 тыс. тонн железобетона, 70 тыс. тонн металла. Высота основных пилонов составит 320 метров, высота самого мостового сооружения - 70 метров, что обеспечит прохождение под ним судов любого типа.
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