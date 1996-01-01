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Будущее народа России - это не птичий грипп
Состоялось заседание администрации Приморского края, где обсуждался вопрос "О демографической политике на территории Приморского края". Тема важная, но слишком перспективная, сегодняшнего дня особо не касающаяся.
Поэтому, готовясь к встрече с депутатом краевого Законодательного собрания Анатолием БЕЛЯЕВЫМ, заведующим кафедрой восстановительной и мануальной медицины, рефлексотерапии, д.м.н., заслуженным врачом Российской Федерации, мы рассчитывали на то, что профессор в своих размышлениях о демографической ситуации в Приморье выйдет за рамки одной лишь этой местной болевой точки, ибо проблема демографического баланса имеет мировое значение. Дальневосточных же окраин она коснулась резко и болезненно: люди не только уезжают, покидая родные места, но часто в этом регионе и болеют по-другому, чем в Центральной России.
А.Беляев: Те процессы, которые происходят сейчас в мире, находятся в полном соответствии с теорией народоведения Льва ГУМИЛЕВА - величайшего ученого мира, который объяснил процессы зарождения и гибели этносов, процессы миграции народов. Он подчеркивал, что этнос - не раса, не общество, не популяция. Этнос - "это явление географическое, связанное с вмещающим ландшафтом, который кормит адаптированный этнос".
Приморье, в частности, край переселенческий, изначально заселенный каторжанами, но и не только, - со всей России. У нас другой климат, другая вода, иная пища, к которой не смогли привыкнуть поколения россиян. Для сравнения: у нас в крае высокий уровень заболеваний щитовидной железы, в соседних, азиатских, странах этого нет, ибо люди питаются тем, что ели их предки - продуктами моря, главным образом.
Здесь я вижу особые тенденции - подсознательные - того, что коренные приморцы все- таки уезжают отсюда. Плюс к этому, конечно, социальные условия и отсутствие, по их мнению, жизненной перспективы. И краевые власти - администрация края и депутаты краевого Законодательного собрания воспринимают демографическую ситуацию в Приморье как очень тревожную. Поэтому разрабатываются постоянные меры по обеспечению для приморцев стабильных условий жизни, сохранению и улучшению их здоровья, улучшению качества жизни населения.
(Анатолий Федорович сообщил новость, которая меня заставила насторожиться. Оказывается, краевой программой "Здоровое поколение Приморского края" в ряду мер, предусматривающих снижение материнской и детской смертности, теперь будут выхаживаться дети, родившиеся с весом более полкилограмма. - Прим. автора).
- Это ж кто может родиться, доктор? А какой прогноз для этого малыша?
- Да, есть определенные сомнения. Но мы приняли на вооружение принцип самоценности жизни как таковой.
- Любой ценой?
- Любой ценой. Нам уже деваться некуда - при такой тенденции российский этнос может выродиться в буквальном смысле. И дальнейшая демографическая ситуация в стране прогнозируется с учетом реальных факторов. Приведу пример.
Почему сейчас наблюдается рост рождаемости в стране? Не по одному только фактору появления материнского капитала. В детородный возраст вошли те, кто был рожден в конце 80-х годов. Открывалась новая жизнь, новые перспективы, люди поверили в свободу и стали обустраивать свою жизнь: создавать семьи, заводить детей.
Теперь посмотрим, чего ожидать в будущем, когда в материнскую и отцовскую пору войдет поколение, родившееся в 1991 г. и позже. Ситуация в стране изменилась, естественно, упала рождаемость. К тому же естественная убыль населения идет свом вековым чередом. Количество трудоспособного населения будет сокращаться по всей стране и впредь.
И если сегодня в Приморском крае почти 1 млн. 300 тысяч человек трудоспособного населения, то через 5-10 лет их может быть на 200-250 тысяч меньше.
- Правда, ситуацию выправляют и по количеству новорожденных женщины, прибывающие рожать из Средней Азии. В южных районах страны они заметный вклад вносят в рост рождаемости.
- И не только в южных районах - они теперь из своих бедных республик едут на Дальний Восток, здесь создают семьи, рождают детей. Россия всегда была страной многонациональной. Эта форма миграции среднеазиатского населения в сторону Дальнего Востока также укладывается в теорию Гумилева! Мы должны позаботиться об их успешной интеграции в российскую действительность.
Я всегда говорил и говорю врачам, с которыми работаю, и коллегам по Законодательному собранию, что главным лимитирующим фактором национальной безопасности россиян является низкий уровень здоровья. Это основа моего мировоззрения.
Я, быть может, скажу парадоксальную вещь: состояние экономики не столь уж влияет на уровень рождаемости.
- Здесь, скорее, речь не столько об экономике, сколько о культуре, способности планировать семью, воспитывать детей - нести ответственность перед обществом.
- Согласен. Принцип - в стиле жизни. Западный стиль при общей декларации семейных ценностей во главу угла ставит карьеру, успех, достижение благ. В современной Африке это неактуально.
- А нам-то что делать? Вот провозгласили мы материнский капитал. Но кто на него повелся? Маргиналы (пусть простят меня добросовестно заблуждающиеся)?
- И эта позиция выводит нас к новой проблеме - качества будущего населения. Проблему можно решить только комплексными мерами. Простой ответ есть только у дураков. Они всегда знают, как "Лучу" выиграть, как поднять экономику, как вылечить всех больных.
Губернатор и Законодательное собрание определили основные направления государственной политики в области народонаселения в нашем регионе. Этими мерами предусмотрено: материальная поддержка семей при рождении и воспитании детей, развитие учреждений родовспоможения и улучшение медицинской помощи женщинам во время беременности и родов. Далее: предусмотрено стимулирование устройства на воспитание в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; снижение смертности от управляемых причин и профессиональных заболеваний; повышение занятости женщин, имеющих малолетних детей; регулируемая замещающая миграция в соответствии с потребностями демографического развития.
Как медик могу заметить, что значительная часть этих задач ляжет на плечи медицинских работников. И первые реальные результаты уже очевидны. В рамках национального проекта "Здоровье" в крае увеличилась доступность медицинской помощи за счет усиления кадрового потенциала участковой службы, фельдшерско-акушерских пунктов, СМП. Возрос уровень профессиональной подготовки специалистов. Мы получили возможность обеспечивать раннюю диагностику в муниципальных учреждениях здравоохранения, а также возможность оказывать своевременную скорую помощь за счет оснащения муниципальных образований края современным диагностическим оборудованием и санитарным автотранспортом. Или другой пример - в крае возрос уровень обеспеченности высокотехнологичными видами медицинской помощи в 2007 г. по сравнению с 2005 г. - в 3,6 раза. А только за первое полугодие нынешнего года - в 2,2 раза в сравнении с тем же периодом прошлого года.
- Программа о демографической политике на территории края разработана. Это серьезный документ?
- Вот сегодня в народе паника: ах, кризис идет, ах, что с долларом будет? Ах, финансовый кризис, ах, банковский! Давайте успокоимся, мы этих кризисов пережили столько, что еще один нас не возьмет. Кризисы эти надуманы или смоделированы, как птичий грипп. А вот будущее народа России - это не птичий грипп. Это серьезная, долговременная, затратная работа.
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