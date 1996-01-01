Зарплату учителей привяжут к итогам ЕГЭ

С ноября этого года руководители школ Владивостока будут получать зарплату по новой, отраслевой системе.

На данный момент средняя зарплата директора школы примерно на 25% ниже, чем у педагогического состава этого же учреждения. Главная позиция нововведения заключается в том, чтобы зарплату руководителя поставить в прямую зависимость от зарплаты учителей. К этой сумме директор будет получать определённого рода коэффициенты, в зависимости от количества и качества труда подчиненных.

Такими показателями могут служить как уровень обустройства школы - площадь, наличие котельной, подвоза учащихся, системы организации питания, так и качество предоставляемого образования - итоговая форма аттестации (ЕГЭ), количество победителей олимпиад и учителей-призёров, пропущенных учащимися занятий, а также уровень детской заболеваемости.

Отдельным пунктом является эффективность дополнительного образования - кружки и секции, необязательно пришкольные, которые посещают ученики.

Как считает разработчик и проводник новой системы оплаты директоров руководитель городского народного образования Константин МЕЖОНОВ, благодаря таким надбавкам оплата труда для руководителя школы увеличится в среднем на 15-17%, в зависимости от показателей работы общеобразовательного учреждения.

Параллельно продолжается работа по остальным типам образовательных учреждений. Планируется перевод на новую систему оплаты труда административно-управленческого персонала учреждений дошкольного и дополнительного образования.

Кроме того, с 1 сентября 2009 года отраслевая система будет действовать и для учителей. Это будет сопряжено с общим повышением оплаты труда работникам бюджетной сферы, которое должно начаться с 1 августа.