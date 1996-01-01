Впервые в своей истории администрация города озаботилась состоянием пляжей до начала сезона

На прошлой неделе под председательством зам. главы краевого центра Леонида КОКОВКИНА прошло заседание первой "пляжной" комиссии. Кроме администрации и заинтересованных контролирующих структур, в работе комиссии приняли участие руководители предприятий-арендаторов этих территорий, пользователи и владельцы прибрежных земельных участков.

Рутинное по своему характеру мероприятие вылилось по большей части в озвучивание взаимных претензий. Власти упрекали содержателей пляжных зон в неудовлетворительном санитарном состоянии, отсутствии необходимого оборудования, финансовых нарушениях. Предприниматели в долгу не оставались, предъявляя свои претензии властям.

В итоге все сошлись на том, что уже начиная со следующего года порядок будет наведен. Тем более краевая власть, фактическая хозяйка пляжных земель, пошла арендаторам и владельцам пляжных территорий навстречу.

В августе губернатор края распорядился подготовить документы для передачи этих земельных участков в ведение муниципалитетов.

Как заверил заместитель начальника управления муниципального имущества, градостроительства и архитектуры Рафаиль АЙНДИНОВ, подготовка документов на земельные участки уже идет. Правда, понадобится еще несколько месяцев для полного урегулирования земельного вопроса через ЗАКС. Но, предупредили в мэрии, долгосрочные договоры аренды будут заключаться только с добросовестными арендаторами.

А пока предпринимателям посоветовали заняться арендуемыми участками. В частности, подумать о своевременных лабораторных исследованиях песка, почвы и воды.