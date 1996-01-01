Навигацию продлили

До начала осеннего ледохода будет продолжено движение пассажирских судов между речным вокзалом Хабаровска и островным поселком Уссурийский, что напротив города. Об этом договорились руководство мэрии и ОАО "Амурское пароходство".

Закрыть навигацию ранее предусматривалось с 27 октября, но теперь теплоход по временному расписанию будет курсировать до ледостава. В качестве компенсации затрат речников на этом экономически невыгодном пассажирском направлении бюджет города в нынешнем году выделил более 1,7 млн рублей.