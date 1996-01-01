Анонимная рассылка "с сюрпризом"

Американский интернет-сервис предлагает пользователям оповестить случайных партнеров о возможном заражении половыми инфекциями с помощью анонимных электронных открыток.

Сервис inSPOT.org был запущен в Сан-Франциско в 2004 г. для геев. Позже inSPOT распространил свою деятельность на другие города США и начал предлагать аналогичные услуги всем заинтересованным лицам независимо от сексуальной ориентации. Открытки, предлагаемые для рассылки inSPOT, не содержат информации об отправителе, однако дают ссылки на сайты с информацией о заболеваниях, передающихся половым путем, а также адреса клиник, где можно пройти соответствующие обследования и сдать анализы.