Шоколадная смазка с меланином

В сети британских секс-шопов обнаружены товары, содержащие токсичное вещество меламин. В частности, его содержит шоколадная смазка для сосков и аналогичные продукты китайского производства.

Решением Еврокомиссии предельно допустимое содержание меламина в продуктах ограничено 2,5 миллиграммами на килограмм. В обнаруженных товарах уровни токсичного вещества составляли от 126 до 259 мг/кг. Загрязненные продукты - шоколадные смазки для пениса и сосков, а также шоколадные и клубничные маркеры для тела - изымаются из продажи, сообщает Medportal.Ru.

Меламин добавляли в свою продукцию китайские производители сухого молока для фальсификации содержания в ней белка. При регулярном поступлении в организм человека это вещество откладывается в почечных лоханках в виде камней. Надо полагать, что российские секс-шопы пока никто не проверял.