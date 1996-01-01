Как удалось выяснить британскому мобильному оператору Three Mobile, многие люди, особенно молодежь, имитируют звонки по мобильному телефону на публике.

Опрос, проведенный компанией, показал, что 74% пользователей сотовых телефонов в возрасте от 18 до 24 лет прибегают к ложным звонкам. Однако этот обман широко распространен и среди представителей других возрастных категорий. Причем у прекрасного пола он пользуется заметно большей популярностью: 42% женщин признаются, что зачастую их телефонные разговоры нереальны, такое же поведение свойственно 32% мужчин.

Психологи констатируют, что чаще всего люди имитируют разговор по сотовому телефону в общественном месте, когда им нечем заняться в ожидании друзей. Вторая по популярности причина заключается в стремлении избежать нежелательного общения. Некоторые люди боятся показаться грубыми; им проще сделать вид, что они крайне заняты, чем просто проигнорировать навязчивого собеседника.

Патриция УОЛЛЕС, психолог и эксперт по информационным технологиям из Университета Джонса ХОПКИНСА, считает, что феномен ложных звонков объясняется желанием произвести определенное впечатление. Например, человек, сидящий в одиночестве в баре, не выглядит изгоем, если ему есть с кем поговорить по телефону.

По словам Уоллес, в некоторых странах люди покупают муляжи дорогих модных мобильных телефонов для того, чтобы выделиться. Ложные звонки могут свидетельствовать о неуверенности и чувстве незащищенности. Женщины, например, часто пользуются телефоном как своего рода защитным экраном при виде подозрительных мужчин.