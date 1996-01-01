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Пользователи требуют возврата денег за неиспользованный трафик
Интернет-провайдеры опасаются массовых судебных исков со стороны абонентов, требующих возврата денег за неизрасходованный трафик.
Мировой судья Омска признал законными претензии абонента Игоря ПЕРЕШИВКО к оператору, предоставляющему ему услугу доступа в Интернет по технологии ADSL. По мнению Перешивко, дочерняя компания холдинга "Связьинвест" ОАО "Сибирьтелеком" неверно указывала объем потребленного им трафика в счетах. Судья обязал "Сибирьтелеком" выплатить в пользу Игоря Перешивко 20 375 рублей. Провайдеру не удалось доказать правильность своих расчетов объема трафика, так как суд посчитал, что соответствующее оборудование не было должным образом сертифицировано.
Директор по правовым вопросам и взаимодействию с органами государственной власти ОАО "Центртелеком" Дмитрий ПАРХОМЕНКО отметил, что суд впервые пренебрег показаниями оборудования - "железным" доказательством провайдеров в подобных делах. Пархоменко видит в этом прецеденте угрозу для всех операторов связи, особенно для тех, чьим основным бизнесом является передача данных. В России, как правило, применяется импортное оборудование, сертифицируемое в соответствии с существующими требованиями. Однако государственных методик проверки соответствия этого оборудования указанным судом требованиям, по словам Пархоменко, не существует.
Все будет зависеть от способности интернет-провайдера подтвердить правильность данных, указанных в счете. Это означает предъявление показаний оборудования, рассчитывающего трафик, и получение на него сертификатов Россвязькомнадзора.
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