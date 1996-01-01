www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.51 р.
EUR: 73.6 р. 10 CNY: 95.63 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Пользователи требуют возврата денег за неиспользованный трафик

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Интернет-провайдеры опасаются массовых судебных исков со стороны абонентов, требующих возврата денег за неизрасходованный трафик.

Мировой судья Омска признал законными претензии абонента Игоря ПЕРЕШИВКО к оператору, предоставляющему ему услугу доступа в Интернет по технологии ADSL. По мнению Перешивко, дочерняя компания холдинга "Связьинвест" ОАО "Сибирьтелеком" неверно указывала объем потребленного им трафика в счетах. Судья обязал "Сибирьтелеком" выплатить в пользу Игоря Перешивко 20 375 рублей. Провайдеру не удалось доказать правильность своих расчетов объема трафика, так как суд посчитал, что соответствующее оборудование не было должным образом сертифицировано.

Директор по правовым вопросам и взаимодействию с органами государственной власти ОАО "Центртелеком" Дмитрий ПАРХОМЕНКО отметил, что суд впервые пренебрег показаниями оборудования - "железным" доказательством провайдеров в подобных делах. Пархоменко видит в этом прецеденте угрозу для всех операторов связи, особенно для тех, чьим основным бизнесом является передача данных. В России, как правило, применяется импортное оборудование, сертифицируемое в соответствии с существующими требованиями. Однако государственных методик проверки соответствия этого оборудования указанным судом требованиям, по словам Пархоменко, не существует.

Все будет зависеть от способности интернет-провайдера подтвердить правильность данных, указанных в счете. Это означает предъявление показаний оборудования, рассчитывающего трафик, и получение на него сертификатов Россвязькомнадзора.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru