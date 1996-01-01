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По статистике, хоть однажды посылали по ошибке электронное письмо не тому человеку около 60% пользователей
Республиканцы ошиблись адресом, попросив российские власти оказать финансовую поддержку избирательной кампании Джона Маккейна. Напомним, на имя постоянного представителя РФ при ООН Виталия Чуркина, но без указания его должности пришло письмо от кандидата в президенты США от Республиканской партии Джона Маккейна. Письмо датировано 29 сентября, в миссию оно поступило 16 октября.
К посланию прилагается анкета, которую пожелавший оказать финансовую поддержку кампании Маккейна на сумму до 5 тысяч долларов должен заполнить и отправить обратно вместе с выписанным банковским чеком или разрешением на снятие денег с кредитной карты до 24 октября. Письмо сопровождается призывом "Не дайте демократам управлять Вашингтоном", отмечает Би-Би-Си. "Очевидно, что это (письмо) является ошибкой. Такое случается", - заявил пресс-секретарь российского постпредства Руслан Бахтин. Он также добавил, что "российские власти не финансируют политические кампании или политическую деятельность за пределами своего государства".
В любом случае кандидатам в президенты США по американскому законодательству запрещено принимать иностранную финансовую помощь.
Семь раз прочитай, один раз нажми
Это не первый громкий случай подобной ошибки при отправке электронного сообщения. Так, в 2005 году в Великобритании один из руководителей предвыборной кампании лейбористов Алистер Кэмпбелл по ошибке направил в адрес Би-би-си электронное письмо с ненормативной лексикой. На самом деле послание было адресовано одному из коллег. Примерный перевод фразы - "Идите вы к чертям и сообщайте о более важных вещах, уроды!"
Кэмпбелл был вынужден извиниться, сославшись на то, что он не до конца еще освоил свой портативный компьютер, с которого было послано злополучное письмо.
Впрочем, подобные "проколы" случались в Великобритании и на более высоком уровне. Однажды чиновник министерства иностранных дел Великобритании нечаянно отправил не тому человеку 55 страниц секретных сведений о планировавшемся тогда визите принца Чарльза в Польшу.
Вместо того чтобы попасть к представителям Сент-Джеймсского дворца - официальной резиденции принца, они оказались в руках одного бизнесмена, который, как только отошел от шока, все рассказал журналистам.
В 2003 году электронное письмо от британского правительства по ошибке получил заводской инструктор. Секретное письмо содержало показания представителя Минобороны Великобритании Кейт Уилсон, которые она намеревалась дать комиссии по расследованию смерти ученого Дэвида Келли. Дело доктора Келли, о котором идет речь в письме, связано с так называемым "иракским досье", подготовленным правительством Великобритании незадолго до начала войны в Ираке. Письмо предназначалось юристу Министерства финансов Барри Маккею.
Быть в ответе
Многие случайно нажимают кнопку "ответить" вместо "переслать" после того, как добавили к письму нелицеприятные комментарии. Другая распространенная ошибка - это пересылка нежелательных материалов шефу.
Британская компания Оffice-broker.com даже составила список самых неприятных оплошностей, которые можно допустить в деловой переписке. Например, случай с коммерческим директором одной из компаний, который случайно отправил детали о зарплате сотрудника в общую рассылку по компании. Осознав свой промах, он поднял пожарную тревогу, чтобы все покинули офис, а он смог обойти все компьютеры и стереть отправленную информацию в каждом из них. Сотрудник другой компании отправил своему другу письмо, в котором признавался, что его болезнь, в связи с которой он взял отгул, вызвана "наркотиком класса А". К несчастью, он отправил это письмо всем в своей компании, включая руководство.
Обмениваясь с другом электронными сообщениями, один бизнесмен отозвался о супруге третьего бизнесмена в крайне оскорбительной манере. Этот обмен письмами продолжился, и в определенный момент, когда речь пошла о планах на вечер, один из ее участников отправил цепочку сообщений тому самому третьему бизнесмену - забыв, что в ее середине содержится этот злобный комментарий о его жене. Неудивительно, что встреча тем вечером не состоялась.
Сотрудница полиции отправила своей коллеге электронное письмо с вопросом: "Кто стащил из холодильника мой йогурт?" Она нечаянно отправила это письмо всем полицейским округа Уэст Мидленд и получила ответы в стиле: "Требуется помощь департамента уголовного розыска? Вы оцепили место преступления? Вызывали ли на поиски кинологов с собаками?"
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