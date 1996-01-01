Библиотекари пошли в детские сады

Как известно, 2008 год был объявлен Годом Семьи. Библиотеки Владивостока решили поддержать прекрасный почин, и стали создавать новые программы по чтению, специально ориентированные на работу с детьми и родителями. Об этом нашему корреспонденту рассказала директор Приморской краевой детской библиотеки Елена КУЛИНОК.

"Мы стали больше работать с родителями, проводили анкетирование, стараясь выяснить, что взрослые хотят получить от нас как от специалистов, выпускали для них специальные буклеты, наши сотрудники участвовали в родительских собраниях в детских садах.

В этом году мы организовали День информации для родителей дошколят. Пока взрослые знакомились с современной детской литературой и работали с психологом, дети весело проводили время в творческих мастерских. Такая работа с родителями не прекратится с завершением Года Семьи, а продолжится и в дальнейшем. В ноябре будут проводиться практические семинары для библиотекарей по теме "Точка взаимодействия - семья". На них мы постараемся обобщить то лучшее, что выявилось к этому году, будет сделан обзор лучших идей проектов, реализующихся в библиотеках страны и края. Думаю, что библиотекари будут применять полученные знания на практике".