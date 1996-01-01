Английский для учебы и работы

Во Владивостоке открылся центр по приёму международного экзамена по английскому языку IELTS (Russia East Ielts Test).

Центр аккредитован IDP: IELTS Australia и является единственным официальным центром по приему экзамена на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале.Этот экзамен признан многими университетами Великобритании, Австралии, Канады, Новой Зеландии. Сдача IELTS является необходимым условием для обучения и работы в Австралии, Европе, Гонконге, Новой Зеландии, Южной Африке, Великобритании и США. Как сказала г-жа Мери Лу Хеймэн, региональный директор IDP: IELTS Australia: "Экзамен планируется принимать ежемесячно. Сдавшему IELTS, предоставляется сертификат с оценкой его знаний. Срок годности сертификата - два года. Стоимость получения сертификата во Владивостоке составляет 7200 руб".