Интервью с Леонидом Шариным

Леонид ШАРИН - в прошлом крупный партийный работник Приморья - принял приглашение на торжества во Владивосток без колебаний. Он, как и раньше, легок на подъем. И в крае бывает по каждому удобному случаю.

Память у человека - уникальная. Ладно бы он помнил своих соратников, коллег, однокурсников… Когда несколько лет назад мы с ним встретились на юбилее одного крупного ученого, он вспомнил даже имена моих родственников и передал каждому персональный привет. А тому прошло уже четверть века, когда мы жили по соседству. Вот что значит - заниматься спортом, продолжать работать, выйдя на пенсию. И вообще - держать себя в форме. Он и пенсионером-то не выглядит.

Характер у наших партийных вождей был еще тот. Взгляда В.ЛОМАКИНА иные боялись до обморока. Д.КАРАБАНОВ был этаким строгим барином. В.ЛУЦЕНКО - застегнутым на все пуговицы. Шарин же Леонид Васильевич имел редкую для партийных бонз способность улыбаться, запоминать чужие просьбы, если обещал - выполнял немедленно. И в памяти приморцев оставил о себе впечатление просвещенного либерала. В сущности, это он создавал Советский район Владивостока как административную единицу. И первое испытание было мирового значения.

В ноябре 1974 г. во Владивосток, в закрытый город, в условиях холодной войны приезжал президент США Джеральд ФОРД. Естественно, его путь пролегал через Советский район, и, естественно, среди непосредственных организаторов встречи был Шарин. Что тогда творилось в городе... Это вообще отдельная песня: работники спецслужб сидели, наверное, в каждом канализационном люке. "Общественность", которая должна была приветствовать американского президента, отбиралась строго по партийному стажу. Владивосток и в лучшие времена редко блистал чистотой. А тут - ноябрь, ветрище и холод. Пригород весь - в ободранных халупах, да и центр не лучше. И тут на наше советское счастье выпал первый, чистейший снежок. И всю нашу дрань и прикрыл. Оно, конечно, не обошлось без "потемкинских" деревень, но снег сделал величайшую зодческую работу.

Словом, Форд уехал, а Леонид Шарин пошел в гору. Возглавлял Советский райком партии, потом был переведен в городской комитет КПСС.

- Леонид Васильевич, главная ваша стройка - Всесоюзный пионерский лагерь "Океан"…

- Это моя гордость, я курировал строительство, вводил его в строй. И вот вчера посетил здравницу... Знаете, есть чувство, что оставил и свой след в истории. А пока строился лагерь, редкий день я не бывал на планерках. В лицо знал, наверное, каждого каменщика и плотника. Да, строили мы действительно много. И Новоспасский цементный завод, и Дворец пионеров. А водовод?

- Но главное - строились целые микрорайоны. И люди с трепетом ждали декабря, чтоб услышать, сколько тысяч квадратных метров жилья будет сдано. А значит, кто-то получит ордер на квартиру.

- Счет шел не на тысячи... Только во Владивостоке мы сдавали ежегодно (в мои годы) 350-370 квадратных метров жилья. А по всему Приморью - до миллиона. У нас была крепкая строительная база. Были такие руководители-строители, как Геннадий Васильевич КОТИК - начальник треста "Жилстрой-1", заслуженный строитель России.

В Приморье ежегодно вводилось 1-2 новые школы, иногда до десятка детских садов вводили в строй. В наше время умели не только указания давать, но и строго спрашивать за порученное дело.

А сейчас в стране все чаще как-то говорят о будущем: построим, возведем, откроем, создадим, введем льготы для дальневосточников на авиабилеты, повысим пенсии, обеспечим. И очень редко подводятся итоги тому, что обещалось. Разве не так? Редко спрашивается за невыполненную работу, за растрату народных денег.

- Предположим, когда вы были 2-м секретарем крайкома КПСС, заведующий одного из починенных вам отделов попался бы на миллионной взятке. Это отразилось бы на вашей судьбе?

- Отразилось бы. С судьбой было бы покончено, как только пришло бы сообщение из прокуратуры. Назавтра. И первый секретарь пошел бы на вольные хлеба со мной под ручку.

Я вспоминаю случай: в Казахстане, назначили нового секретаря на работу. А назавтра - комиссия. И спрашивают того: "Почему у тебя надои плохие?". Несчастный говорит: "Так я тут второй день. Я коровы от быка пока отличить не могу". И все равно - выговор: знал, куда идешь, давал согласие на назначение - отвечай.

- Не секрет, что в Москве существует приморское землячество. Лоббируете своих потихоньку, по старым связям?

- Потихоньку, конечно, лоббируем: мы-то знаем проблемы и нужды Приморья. Нас тревожит отток населения из края. Я тут услышал случайно фразу, что за год из Приморья уехали более 2 тысяч предпринимателей. А значит, увели и свой бизнес. Конечно, мы стараемся помогать приморцам - и советом, и делом. В нашем землячестве - 600 приморцев. Дмитрий Иванович Карабанов им руководит, а я - его заместитель.

- Вы возглавляли Владивостокский горком партии, были вторым секретарем Приморского крайкома КПСС, работали в аппарате ЦК КПСС, возглавляли партийную организацию Амурской области, избирались народным депутатом СССР. Занимали должность председателя Комитета Верховного Совета СССР по обороне. Иначе говоря, вам не приходилось выбирать где и кем быть. Это трудно?

- Не задумывался над этим, потому, что понимал, что я - человек команды. И каждое новое свое назначение воспринимал с благодарность: я ведь всегда шел вверх. Каждое свое назначение понимал как новую оценку моей квалификации как руководителя. Мне не стыдно за прожитую жизнь, есть на чем и чему учить внуков.

- Ну, а встречей во Владивостоке-то довольны?

- А то! И дай Бог чаще собираться.