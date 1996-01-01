Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Интервью с Леонидом Шариным
Леонид ШАРИН - в прошлом крупный партийный работник Приморья - принял приглашение на торжества во Владивосток без колебаний. Он, как и раньше, легок на подъем. И в крае бывает по каждому удобному случаю.
Память у человека - уникальная. Ладно бы он помнил своих соратников, коллег, однокурсников… Когда несколько лет назад мы с ним встретились на юбилее одного крупного ученого, он вспомнил даже имена моих родственников и передал каждому персональный привет. А тому прошло уже четверть века, когда мы жили по соседству. Вот что значит - заниматься спортом, продолжать работать, выйдя на пенсию. И вообще - держать себя в форме. Он и пенсионером-то не выглядит.
Характер у наших партийных вождей был еще тот. Взгляда В.ЛОМАКИНА иные боялись до обморока. Д.КАРАБАНОВ был этаким строгим барином. В.ЛУЦЕНКО - застегнутым на все пуговицы. Шарин же Леонид Васильевич имел редкую для партийных бонз способность улыбаться, запоминать чужие просьбы, если обещал - выполнял немедленно. И в памяти приморцев оставил о себе впечатление просвещенного либерала. В сущности, это он создавал Советский район Владивостока как административную единицу. И первое испытание было мирового значения.
В ноябре 1974 г. во Владивосток, в закрытый город, в условиях холодной войны приезжал президент США Джеральд ФОРД. Естественно, его путь пролегал через Советский район, и, естественно, среди непосредственных организаторов встречи был Шарин. Что тогда творилось в городе... Это вообще отдельная песня: работники спецслужб сидели, наверное, в каждом канализационном люке. "Общественность", которая должна была приветствовать американского президента, отбиралась строго по партийному стажу. Владивосток и в лучшие времена редко блистал чистотой. А тут - ноябрь, ветрище и холод. Пригород весь - в ободранных халупах, да и центр не лучше. И тут на наше советское счастье выпал первый, чистейший снежок. И всю нашу дрань и прикрыл. Оно, конечно, не обошлось без "потемкинских" деревень, но снег сделал величайшую зодческую работу.
Словом, Форд уехал, а Леонид Шарин пошел в гору. Возглавлял Советский райком партии, потом был переведен в городской комитет КПСС.
- Леонид Васильевич, главная ваша стройка - Всесоюзный пионерский лагерь "Океан"…
- Это моя гордость, я курировал строительство, вводил его в строй. И вот вчера посетил здравницу... Знаете, есть чувство, что оставил и свой след в истории. А пока строился лагерь, редкий день я не бывал на планерках. В лицо знал, наверное, каждого каменщика и плотника. Да, строили мы действительно много. И Новоспасский цементный завод, и Дворец пионеров. А водовод?
- Но главное - строились целые микрорайоны. И люди с трепетом ждали декабря, чтоб услышать, сколько тысяч квадратных метров жилья будет сдано. А значит, кто-то получит ордер на квартиру.
- Счет шел не на тысячи... Только во Владивостоке мы сдавали ежегодно (в мои годы) 350-370 квадратных метров жилья. А по всему Приморью - до миллиона. У нас была крепкая строительная база. Были такие руководители-строители, как Геннадий Васильевич КОТИК - начальник треста "Жилстрой-1", заслуженный строитель России.
В Приморье ежегодно вводилось 1-2 новые школы, иногда до десятка детских садов вводили в строй. В наше время умели не только указания давать, но и строго спрашивать за порученное дело.
А сейчас в стране все чаще как-то говорят о будущем: построим, возведем, откроем, создадим, введем льготы для дальневосточников на авиабилеты, повысим пенсии, обеспечим. И очень редко подводятся итоги тому, что обещалось. Разве не так? Редко спрашивается за невыполненную работу, за растрату народных денег.
- Предположим, когда вы были 2-м секретарем крайкома КПСС, заведующий одного из починенных вам отделов попался бы на миллионной взятке. Это отразилось бы на вашей судьбе?
- Отразилось бы. С судьбой было бы покончено, как только пришло бы сообщение из прокуратуры. Назавтра. И первый секретарь пошел бы на вольные хлеба со мной под ручку.
Я вспоминаю случай: в Казахстане, назначили нового секретаря на работу. А назавтра - комиссия. И спрашивают того: "Почему у тебя надои плохие?". Несчастный говорит: "Так я тут второй день. Я коровы от быка пока отличить не могу". И все равно - выговор: знал, куда идешь, давал согласие на назначение - отвечай.
- Не секрет, что в Москве существует приморское землячество. Лоббируете своих потихоньку, по старым связям?
- Потихоньку, конечно, лоббируем: мы-то знаем проблемы и нужды Приморья. Нас тревожит отток населения из края. Я тут услышал случайно фразу, что за год из Приморья уехали более 2 тысяч предпринимателей. А значит, увели и свой бизнес. Конечно, мы стараемся помогать приморцам - и советом, и делом. В нашем землячестве - 600 приморцев. Дмитрий Иванович Карабанов им руководит, а я - его заместитель.
- Вы возглавляли Владивостокский горком партии, были вторым секретарем Приморского крайкома КПСС, работали в аппарате ЦК КПСС, возглавляли партийную организацию Амурской области, избирались народным депутатом СССР. Занимали должность председателя Комитета Верховного Совета СССР по обороне. Иначе говоря, вам не приходилось выбирать где и кем быть. Это трудно?
- Не задумывался над этим, потому, что понимал, что я - человек команды. И каждое новое свое назначение воспринимал с благодарность: я ведь всегда шел вверх. Каждое свое назначение понимал как новую оценку моей квалификации как руководителя. Мне не стыдно за прожитую жизнь, есть на чем и чему учить внуков.
- Ну, а встречей во Владивостоке-то довольны?
- А то! И дай Бог чаще собираться.
Новости тематики
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
Новости раздела
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- Приморье показало себя в Харбине во всей красе
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- Удар ниже причала