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На 39 году жизни при исполнении служебных обязанностей погиб заместитель начальника отдела УФСБ России по Приморскому краю подполковник КЛИЗ Роман Владимирович

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Более 20 лет своей жизни он отдал службе Родине в частях морской пехоты ТОФ и органах безопасности Российской Федерации.

За проявленные при исполнении воинского долга мужество и героизм подполковник Клиз Р. В. награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (с изображением мечей), орденом Мужества, многими другими государственными и ведомственными наградами.

Управление ФСБ России по Приморскому краю выражает искренние соболезнования родным и близким офицера, глубоко скорбит в связи с понесенной утратой. Светлая память о подполковнике Р. В. Клиз навсегда останется в наших сердцах.

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