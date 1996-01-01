На 39 году жизни при исполнении служебных обязанностей погиб заместитель начальника отдела УФСБ России по Приморскому краю подполковник КЛИЗ Роман Владимирович

Более 20 лет своей жизни он отдал службе Родине в частях морской пехоты ТОФ и органах безопасности Российской Федерации.

За проявленные при исполнении воинского долга мужество и героизм подполковник Клиз Р. В. награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (с изображением мечей), орденом Мужества, многими другими государственными и ведомственными наградами.

Управление ФСБ России по Приморскому краю выражает искренние соболезнования родным и близким офицера, глубоко скорбит в связи с понесенной утратой. Светлая память о подполковнике Р. В. Клиз навсегда останется в наших сердцах.