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День работника таможни России
Корреспондент "ЗР" встретился с Сергеем ЛЯПУСТИНЫМ, кандидатом исторических наук, доцентом кафедры организации таможенного контроля и ТСТК Владивостокского филиала Российской таможенной академии.
Он - автор 42 научных, 37 учебных и учебно-методических работ, посвященных проблемам борьбы с контрабандой объектов фауны и флоры, культурного, исторического и археологического наследия, наркотиков. Недавно вышла его монография "Борьба с контрабандой объектов фауны и флоры на Дальнем Востоке России". Поэтому разговор пошел о контрабанде биоресурсов.
- Едва ли не каждую неделю мы видим на экранах ТВ всевозможные дикоросы, корни женьшеня, отрезанные медвежьи лапы, ценные внутренности диких животных, иногда и тигриные шкуры, изъятые у контрабандистов. Вы их ловите, наказываете, а поток контрабанды не уменьшается. И невольно возникает ощущение, что это бесполезная борьба.
- Я думаю, что борьба не бесполезна. В настоящий момент, по мнению многих государственных структур, прежде всего природоохранных, именно таможенные органы проводят максимальную работу по сохранению биоразнообразия. Если бы таможня не занималась этим, то ситуация была бы плачевна.
- Но пограничники тоже ловят контрабандистов биоресурсов.
- У пограничников иные функции. Скажу откровенно, если они работают в одиночку, то операция не дает должного эффекта. Более высокие результаты получаются, когда к делу подключается таможня. Это связано с особенностью доказательной базы. Да, пограничники тоже задерживают. Но основная масса контрабанды идет среди груза, среди товара. И когда груз проходит через таможенный пост, где больше глаз, больше контролирующих органов, то у контрабандистов меньше шансов. Это, во-первых. Во-вторых, в 2007 году все крупные партии контрабанды задерживали не пограничники, а Федеральная служба безопасности. Причем задержание было в процессе подготовки контрабанды, по оперативным данным.
- Как часто контрабандисты пытаются переправить за границу биоресурсы?
- Практически каждую неделю. На прошлой неделе на Владивостокской таможне во время таможенного досмотра было обнаружено 11 шкур рыси! Их пытались вывезти в Республику Корея. Неделей раньше на Уссурийской таможне при попытке ввоза из Китая было задержано 300 живых черепах. Их везли для наших зоомагазинов. Еще раньше Хасанской таможней предотвращена контрабанда мускусной железы кабарги. До этого была найдена большая партия женьшеня. Информации о фактах контрабанды таможенными органами более чем достаточно. Что говорит об эффективности их работы.
- Какими методами можно поднять эффективность мероприятий по выявлению контрабанды?
- Честно говоря, если бы был выполнен приказ Федеральной таможенной службы о создании отдела борьбы с особо опасной контрабандой не только в оперативной таможне, но и в других таможнях, то результаты были бы еще больше. Я в этом уверен. А пока у нас, как в басне "Лебедь, рак и щука". ФСБ работает в одном направлении, МВД - в другом, а таможня в третьем. Три правоохранительных структуры, которые должны работать вместе. Пока же, к сожалению, нам мешает межведомственная разобщенность, которая была всегда. И, наверное, будет еще долго.
- Какие наши биоресурсы более всего востребованы в Китае?
- В Китае есть специализированные рынки, где продают объекты фауны и флоры для нужд кухни. Так там нашего товара больше, чем местного! Там и лягушки, и черепахи, и трепанг. Все, что угодно! И не только с Дальнего Востока. Увеличивается объем контрабанды биоресурсов и редких животных из Сибири. Контрабанду везут или прямо в Китай, или транзитом через Монголию. Или через нас в Китай. Я не думаю, что те же 11 шкур рыси были добыты в Приморье. Скорее всего, это либо Камчатка, либо Сибирь. Эксперты сейчас это уточняют.
- Не секрет, что при наших гуманных законах преступники не боятся ответственности за содеянное. Отсюда и наглость. Я что-то не припомню, когда СМИ последний раз сообщали о суде над контрабандистами биоресурсов.
- Тем не менее многие уголовные дела, возбужденные за контрабанду биоресурсами, доходят до суда. Только за последние три года за контрабандный ввоз объектов фауны и флоры на территорию Китая было осуждено 11 граждан Российской Федерации. А граждан Китая за этот же период за контрабандный вывоз наших биоресурсов было осуждено не больше четырех человек! Сроки им дали от двух до трех лет.
- Может быть, надо пожестче? Для наглядности.
- Может быть. Но я считаю, что результаты таких приговоров все же есть. К примеру, как только сотрудники Дальневосточной оперативной таможни задержали с последующим осуждением граждан России, длительное время промышлявших контрабандой женьшеня, эта информация моментально разошлась по региону. Попала она и к китайцам. Они моментально ушли в сторону: "Мы этим не занимаемся! И ничего не покупаем".
Гласность в данном случае - очень хорошая профилактика.
- Тогда надо чаще сажать или суровее наказывать, чтобы другим неповадно было.
- Надеюсь, что так оно и будет. Уже пошли первые шаги по ужесточению законодательства. В этом году были увеличены штрафы за правонарушения, связанные с нанесением ущерба биоразнооборазию. Причем ставки очень высокие! Вплоть до привлечения к уголовной ответственности.
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