Белухи проданы в Китай

Говорят, что белух Владивостокского дельфинария продали в Китай. И хотя белухи еще на месте, вот-вот уедут за границу. Это не первый опыт продажи дельфинов. В Даляне уже не первый год зрителей радуют и удивляют своими способностями, морские питомцы именно нашего дельфинария.

Дело в том, что сегодняшние животные приморского дельфинария, измученные тесными бассейнами и сточными водами, перестали представлять интерес для научных исследований. Ведь возраст белух - десять, восемь и пять лет, а специалистам нужны особи помоложе.

По данным лаборатории мониторинга загрязнения морских вод Примгидромета, в Амурском заливе в районе, где располагается владивостокский дельфинарий, специалисты не раз выявляли экстремально высокое загрязнение нефтяными углеводородами.