В Приморском крае начался отопительный сезон. Тепло в дома подается уже в 12 районах края

Самый крупный поставщик услуги теплоснабжения "Примтеплоэнерго" сообщает, что работы идут согласно графику, без срывов и задержек. ОАО "Городские тепловые сети" (Владивосток) намерены подключить владивостокцев к теплу 23-26 октября, когда среднесуточная температура три дня подряд не превысит плюс 8 градусов.

Генеральный директор ОАО "Городские тепловые сети" Антон ЧИЧАЕВ на заседания штаба по подготовке к отопительному сезону отметил, что, в городе закончены гидравлические испытания, завершена промывка и опрессовка труб в жилфонде: "Все котельные готовы к работе - прошли плановый ремонт, полностью укомплектованы инженерно-техническим составом и рабочим персоналом. То же самое можно сказать об островных и отдаленных территориях".

По состоянию на 16 октября поставки топлива на склады и котельные "Примтеплоэнерго" осуществляются регулярно. В общей сложности, запасы мазута на складах "Примтеплоэнерго" составляют около 240% от планового количества топлива, согласно заданию администрации Приморского края по заготовке топлива к началу отопительного сезона 2008-2009. Запасы угля составляют порядка 104% от плана.

Как прокомментировал ситуацию начальник топливного управления КГУП "Примтеплоэнерго" Олег БРОННИКОВ: "Еще летом руководством "Примтеплоэнерго" совместно с поставщиками топлива был составлен график отгрузок топлива, которого мы строго придерживаемся. Срывов и задержек не предвидится. Основная масса котельных по Приморскому краю уже введена в рабочий режим, перебоев со снабжением котельных топливом нет. Отгрузки топлива на наши склады продолжаются непрерывно. До конца октября поставщиками топлива будут отгружены еще 17 тысяч тонн мазута и около 67 тысяч тонн угля".

В течение шести месяцев на объектах теплоснабжения "Примтеплоэнерго" велись работы по текущему и капитальному ремонту котельных и теплотрасс. Работы проводились согласно установленной ремонтной программе, которая включает в себя список работ по каждой из 522 котельных "Примтеплоэнерго".

"В межотопительный период проведены все работы, необходимые для успешной, беспрерывной деятельности котельных в осенне-зимний период. На подготовку к зиме израсходованы 229 млн руб. из собственных средств предприятия, еще 156 млн руб. - субсидии краевого бюджета и бюджетов муниципальных образований", - прокомментировал финансовую составляющую подготовки к отопительному сезону заместитель генерального директора по производству КГУП "Примтеплоэнерго" Виктор ХРАПАТЫЙ. - На складах предприятия находится порядка 112 тыс. тонн мазута, около 1,6 тыс. тонн дизельного топлива и более 116 тыс. тонн угля. План поставок топлива на ноябрь включает в себя 37 тыс. тонн мазута, 0,8 тыс. тонн дизельного топлива и 89 тыс. тонн угля".

На сегодняшний день отопительный сезон стартовал в 12 районах "Примтеплоэнерго", запущены 66 котельных предприятия. К отоплению подключены социально значимые объекты края - больницы, школы, детские сады и детские дома.

В Арсеньеве отопление подают две котельные, в Горноключевском филиале "Примтеплоэнерго" - 11, Чугуевском - 13, Дальнегорском -3 ("Центральная", "Горбуша" и "Гореловская"), Дальнереченском - 4, Пограничном - 2. В Cеверном тепловом районе в строй запущены все 18 котельных.

На этой неделе приступят к работе котельные в Артемовском, Лесозаводском, Октябрьском, Ольгинском, Партизанском, Пограничном и Спасском муниципальных образованиях края. В остальных районах отопительный сезон начнется согласно распоряжениям глав муниципальных образований после того, как наружная температура воздуха в течение пяти суток не превысит плюс 8 градусов, либо не позднее 1 ноября.