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Мы остались теми, кем были много лет назад
- О Приморье пишут мрачновато, - посетовал Дмитрий КАРАБАНОВ, последний председатель крайисполкома доперестроечной эпохи, в беседе с корреспондентом "ЗР".
- Дмитрий Иванович, вы долгое время не были во Владивостоке. На ваш взгляд, что хорошего и что плохого появилось в облике края? Только честно!
- Край, конечно, изменился. Это я говорю без леща в сторону губернатора. Понимаете, я много по России езжу и вижу, что настроение в регионах от этих перестроек несколько упадническое. А здесь - подъем! Порты работают, предприятия становятся на ноги. И, конечно, на фоне всех остальных областей, край смотрится получше. Я бы так сказал. Потому что в Приморье начала возрождаться промышленность. И это радует.
- А ваше мнение по столице Приморья? Вам показывали город?
- Да, я посмотрел Владивосток. Облик Владивостока тоже очень изменился. Напротив горисполкома построили какую-то непонятную громадину. Мне это не понравилось.
- В годы Советской власти наверняка никто бы не позволил так уродовать центр города.
- Не знаю. Трудно сказать. Тогда строй другой был. А при этом строе мы не работали. В современную Россию мы попали пенсионерами, и нам сложно перестраиваться. Мы остались теми, кем были много лет назад. И я не могу сказать, как бы мы поступили в данном случае. Наверное, мы бы действовали по обстановке. А сегодня все решает частная инициатива, не забывайте об этом.
- Ваш взгляд на перспективы нашего региона.
- Мы видим, что край растет. Саммит, который будет здесь, я думаю, принесет много пользы. Появятся рабочие места. К вам идет нефтепровод, скоро придет газ. Много делается для того, чтобы край стал в России известным. И это нас радует.
- Дмитрий Иванович, если можно, пару слов о приморском землячестве в Москве. Чем оно занимается? И какую реальную помощь оно может оказать обратившемуся за поддержкой?
- Во-первых, мы пропагандируем край. Во-вторых, разъясняем политику его руководства. Иногда пресса несколько предвзято, даже мрачновато освещает жизнь в крае. Как мне кажется. А мы стараемся рассказывать о жизни в крае более радужно. Разъясняем, что все, что пишут журналисты о Приморье, не совсем так. Нам хочется, чтобы край был лучше. Что касается помощи, то мы можем помочь только советом и добрым словом.
- А что вы думаете про местную коррупцию?
- Я уважаю любую власть, которую выбрал народ. Сами выбирали. Сами разбирайтесь.
- А кого вы считаете успешными градоначальниками?
- Из той поры - Дмитрия ГАГАРОВА - сколько он строил, сколько внимания спорту уделял! Жаль, рано из жизни ушел. Виктор НЕЧАЮК был прекрасным руководителем города. Анатолий ГОЛОВИЗИН (он не был официально приглашен на торжество, хотя возглавлял не только Владивостокский горисполком, но и руководил краевой партийной организацией. - Прим. авт.).
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