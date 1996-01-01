Гостиница "Амурский залив" горела для пользы дела

На прошлой неделе в здания гостиницы "Амурский залив" прошли пожарные учения приморских спасателей. Данное событие является частью всероссийских сборов МЧС во Владивостоке.

После дня теории, проведенного в аудиториях, спасатели приступили к практической части занятий. По сценарию, возгорание произошёл на 5 этаже гостиницы "Амурский залив". В ходе учений были отработаны способы и приёмы спасения граждан из горящего здания, а также определён уровень подготовки технической базы подразделения МЧС по Приморскому краю.